Llegan las videollamadas a WhatsApp Web

WhatsApp ya empezó a habilitar las videollamadas a través de su aplicación de escritorio

Después de un año en el que las videollamadas tuvieron un pico de demanda por la pandemia, y con el éxito que significó para Zoom, WhatsApp no se quería quedar afuera y agregó la función a su aplicación de escritorio. Por el momento, las llamadas están empezando a llegar a los usuarios y pueden hacerse solo individualmente, son gratuitas y no hay límites de tiempo.

El boom de las reuniones por Zoom durante la pandemia es innegable: cumpleaños, fiestas, trabajo y clases encontraron en las videollamadas un espacio ideal para continuar realizándose sin propiciar los contagios de coronavirus. Con eso en mente, y ante el pedido de sus usuarios, WhatsApp desarrolló la función para que desde la aplicación de escritorio se pueda llamar o recibir llamados.

Lentamente, la nueva versión de WhatsApp Desktop llega con la actualización tan esperada. Las llamadas pueden verse tanto en orientación vertical como horizontal. La aplicación también permite que la llamada se realice en una ventana independiente redimensionable y en primer plano. Al realizar una videollamada desde WhatsApp Desktop, el receptor podrá atender desde su teléfono móvil y viceversa.

Desde la compañía también recordaron que las llamadas de voz y video en WhatsApp están encriptadas de extremo a extremo. También puntualizaron en el hecho de que son gratuitas siempre y cuando el usuario tiene instalada la aplicación en la computadora y está conectado a una red WiFi. A partir del próximo 15 de mayo comenzará a regir la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp. En caso de no aceptarlas, el usuario no se quedará sin cuenta pero sí perderá determinadas funciones.

Además de las videollamadas desde la computadora, WhatsApp habilitó una nueva función que permite enviar videos sin audio. Para compartir un video silenciado, solo debés entrar en la aplicación, elegir el video a enviar y seleccionarlo. En el último paso antes de compartirlo, aparece un nuevo botón que permite silenciar el video. Con solo activar esa función, el video se enviará silenciado.

Cómo hacer llamadas desde la computadora

Primero chequeá si se te activaron las videollamadas y llamadas de voz en tu versión de WhatsApp Desktop. Si ya tenés disponible esta función, deberían aparecer dos íconos en la parte superior derecha de la ventana de chat, al lado del nombre de usuario de tu contacto.

En caso de que así sea tenés que cliquear en el ícono con forma de teléfono para hacer una llamada de voz. Si querés que incluya también video, cliqueá sobre el ícono de cámara.

Tené en cuenta que si estás llamando a un usuario que todavía no tiene la versión actualizada de WhatsApp y no tiene la nueva función disponible, no recibirá notificaciones de tu llamada.