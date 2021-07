Andrés Nara contra Maxi López: "Hizo tantas cosas que no fueron bien vistas por Wanda"

En su debut en el teatro, el padre de Wanda Nara se despachó contra su exyerno tras acusar a la empresaria de no dejarlo ver a sus hijos.

El empresario Andrés Nara se refirió a los conflictos que persisten entre Maxi López y su hija Wanda, quien recientemente fue acusada por el futbolista de no dejarlo de ver a los hijos que tienen en común. En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, cargó sin piedad contra su exyerno ya que su accionar "les afecta a los chicos".

El padre de Zaira y Wanda Nara debutará como actor junto a Patricia Sosa, en una miniserie llamada "El hostal del terror" y, para dar la noticia, Intrusos en el Espactáculo buscó su testimonio. Pero más que para hablar de las habilidades hasta ahora desconocidas del mediático, desde el magazine que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron al hueso.

"A mí me angustia, te voy a ser sincero, más allá de que con Maxi hace rato que no hablo, que no tengo ningún tipo de relación. Esto nos fue llevando a este terreno. Pero me pone mal porque les afecta a los chicos", reveló Andrés visiblemente preocupado luego de que Wanda anunció que iniciaría acciones legales contra el padre de Benedicto, Constantino y Valentino.

A continuación, el notero intentó pasar a otra cosa y le preguntó al empresario si alguna vez había usado el término "icardear" que se volvió tan famoso cuando Wanda y el futbolista Mauro Icardi, con quien tiene dos hijas, Francesca e Isabella, blanquearon su relación. "No, no lo usé. El término 'Icardear' por más que se hizo muy popular, yo no lo considero tan así porque ellos no eran tan amigos", respondió Andrés.

En esta línea, el padre de la rubia le bajó el tono a aquella vieja polémica y no tardó en retomar los cuestionamientos a su exyerno. "Pero también él, y me refiero a Maxi López, hizo tantas cosas que no fueron bien vistas por Wanda, situaciones incómodas y, un poco, en algún punto, es como ahora decir 'te tocó esta'", lanzó.

El nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Maxi López

Hace unos meses, por el día del padre Maximiliano López hizo una polémica publicación en sus redes sociales en la que acusó a Wanda Nara de no dejarlo ver a sus hijos hace diez meses. Cansada, la empresaria se comunicó con su abogada Ana Rosenfeld y le solicitó que le iniciara acciones legales a su ex esposo y padre de sus tres hijos.

Desde que el matrimonio entre Maxi López y Wanda Nara se terminó en el 2013, las acusaciones mediáticas y los conflictos legales son algo usual en la relación de los padres de Valentino, Constantino y Benedicto. La modelo ya llevó anteriormente a su ex pareja a la Justicia por no cumplir con el pago de la cuota alimentaria por sus tres hijos. Inclusive, en el 2020 el juez de la causa catalogó a Maxi López de "deudor constante" de alimentos y se le embargaron los bienes para cubrir una deuda de 3 años.