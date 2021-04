Peligrosas declaraciones de Viviana Canosa: "No vale la pena vivir".

De la boca de Viviana Canosa salió un peligroso editorial en instancias de alerta máxima por el aumento exponencial de casos de COVID-19. Minutos antes de los anuncios con nuevas restricciones que hizo el presidente Alberto Fernández, la periodista ultramacrista cuestionó si realmente vale la pena seguir viviendo. "No queremos vegetar", lanzó. Repudiable.

Es irónico pensar que la supuesta "defensora" de la vida Viviana Canosa comenzó su programa Viviana con vos (A24) con una peligrosa burrada en torno a las inminentes medidas sanitarias. "¿La salud es más importante que la economía y la libertad? Yo no lo sé. La economía no se levantó sino que, por el contrario, se hundió. Estamos en el fondo del mar. Me pregunto: si tengo salud pero no tengo plata para darle de comer a mis hijos, no tengo dónde vivr, ¿de qué me sirve la salud?", soltó, con rabia.

"Vivir no es solo respirar. No queremos vegetar, no queremos ser un adorno. No vale la pena vivir así, si estás preso en tu casa. Quiero decidir sobre mis actos. Quiero ejercer libremente mis derechos constitucionales. No vale la pena vivir con salud y encerrado. No me interesa la paz de los cementerios. Porque nunca tenemos un punto intermedio y lógico en este país entre la salud, la economía y la libertad", cerró.

"Hay hisopados que tienen unos metales", Viviana Canosa militó la desinformación en plena ola de contagios

Ayer, la conductora tuvo como invitado en un móvil al médico Diego Montes de Oca y quedó expuesta al aire con una fake news que solo alimenta la desinformación en momentos de incertidumbre ciudadana.

En medio de la entrevista y con un tono combativo, Canosa graznó: "En determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas. No sé como explicarlo fácil. Que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos sino que es lo que le ponen al hisopado para meterte en tu casa".

El video fue replicado en un tuit del periodista Lautaro Maislin, quien escribió, con ironía: "Tengan cuidado con los hisopados con metales, dan positivo para encerrarlos. Me lo pasa @maicadjamaica". El posteo tuvo más de 1000 "me gusta" y 706 usuarios lo viralizaron en sus cuentas de Twitter con comentarios de indignación.