El doctor Cormillot dejó sin palabras a Canosa y le desmanteló una operación mediática.

Luego de que Viviana Canosa alentara una bochornosa campaña en contra de las pruebas PCR, la conductora de A24 quedó ridiculizada en vivo - y en su programa- por el médico nutricionista Alberto Cormillot. "Siento apego por las respuestas científicas. Me baso en lo que dicen las publicaciones y los expertos", sentenció doctor, ante la conductora de Viviana con vos, que se quedó callada y sin ningún tipo de argumento.

En los últimos días, Canosa volvió a quedar en el centro de las críticas por sus campañas contra la prevención del coronavirus. La periodista devenida en comentadora serial hizo alusión a una presunta denuncia radicada en España donde se acusaba al gobierno de modificar hisopados con "metales" para que den positivos y así aumentar las cifras de contagiados.

Su vergonzosa campaña se volvió viral por los repudios recibidos y llegó hasta una advertencia de la Defensoría del Público, que conduce Miriam Lewin. En ese contexto, Canosa aprovechó para victimizarse una vez más y trató de seguir esa línea en el programa del lunes 12 de abril de 2021, cuando intentó conseguir el apoyo de Cormillot, pero le salió mal.

Cormillot dejó muda a Canosa

"Cuando uno toma todas las medidas en el transcurso de una pandemia, con el comportamiento de un virus que no es muy bien conocido, uno disminuye el riesgo de contagio pero no lo asegura, salvo que esté encerrado en una casa sin contacto con nadie. Con respecto al PCR, tiene más de un 90% de especificidad y de efectividad. No hay ninguna publicación seria que avale que tiene un 97% de errores", empezó Cormillot, desmantelando por completo la operación de Canosa.

Indignada, Viviana Canosa arremetió con fiereza: "¿Ni las denuncias que están hechas contra el inventor del PCR? No quiero entrar en debate pero son las denuncias que tenemos de los tribunales con el doctor Dragani. Creo que el periodismo está para cuestionar y esto no quiere decir que yo sea una negacionista de la pandemia".

Con corrección y voz calma, Cormillot la ubicó y dejó en offside los insólitos planteos: "Siento apego por las respuestas científicas frente a esto porque no me parece de utilidad otra cosa. Creo que la inmensa mayoría de publicaciones que se hacen en revistas que tienen revisión de pares, se mueven en esa dirección. Lo que no quiere decir que lo que se ha publicado hoy, será lo mismo que el día de mañana. Yo me baso en lo que dicen las publicaciones y los expertos. En Argentina tenemos especialistas de primer nivel".

"Quiero decir que las denuncias hechas en Alemania y Madrid están hechas por científicos, médicos y abogados", especuló Canosa, sin argumentos y tratando de ganar una discusión ya perdida, logrando que Cormillot le retrucase con una corta pero lapidaria respuesta.

"La denuncia llega a un juez que no tiene la menor idea de lo que está pasando porque no puede tenerla. Y va a llamar a peritos. Los peritos se van a basar en la bibliografía que está publicada en el mundo. Si está gente que hace la denuncia no tiene una bibliografía que avale su denuncia, es muy probable que un juez sensato la desestime", sentenció el médico.