Un niño le sacó 100 mil pesos a sus padres y los repartió entre sus compañeros: el insólito motivo

El hecho ocurrió en una escuela primaria de Santa Cruz y tomó una gran repercusión.

Una curiosa situación tuvo lugar en los últimos días en una escuela primaria de la localidad de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Se trata de un niño de cuarto grado que llevó alrededor de 100 mil pesos y los repartió entre todos sus compañeros, motivo por el cual el establecimiento tomó medidas.

La historia del niño que llevó una exorbitante suma de dinero se volvió viral. El pequeño tiene 9 años y sorprendió por la travesía que protagonizó hace unos días en la Escuela de Educación Primaria N° 29 del barrio Tres de Febrero.

Todo el equipo docente y de directivos se percató de la situación, dado que habìa una larga fila para comprar en el kiosco con billeetes de 1000 pesos. Por tal motivo, acccedieron a tomar medidas.

Una de las maestras llamò a la madre del chico comentándole lo que había pasado en la institución educativa. A pesar de esto, la madre ya estaba al tanto y confesó que le había sacado una gran suma de dinero tratàndoose de alrededor de 100 mil pesos.

En primera instancia, algunas versiones referían un caso de bullying hacia el niño en cuestión por una apuesta que habrìa perdido. Sumado a eso, se presumiò que sus compañereros lo habrìan tenido amenazado.

Sin embargo, estas teorìas se esfumaron completamente y se le adjudicó la responsabilidad al niño como un acto de "picardìa". La situación tomó repercusión por supuesto en la localidad de Caleta Olivia, donde ocurrió, y al cabo de unos pocos días recorrió las redes sociales volviéndose viral.

La denuncia inesperada de un usuario de telefonía celular

Luis Gamboa decidió tomar cartas en el asunto luego de notar en varias oportunidades que desde Telecom le enviaban la factura de Personal con un insulto. En el renglón donde debería figurar el nombre y el apellido del usuario, se puede leer "Viejo Culeado".

El servicio estaba a nombre de su suegra, Susana Di Benedetto, pero curiosamente, el usuario figura ahora como: Viejo Culeado Di Benedetto. Por ese motivo, Luis Gamboa decidió recurrir a la justicia y de la mano de su abogado, Miguel López, quien lo representa en esta causa.

En diálogo con el diario La Gaceta de Tucumán, Luis Gamboa manifestó: "A mí me llegan por mail las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio. Le insistí hasta que me respondió: 'Viejo Culeado'".

Como si eso fuera poco, Luis Gamboa agregó: "Pretendía pasarme con un representante, pero yo necesitaba que solucionaran ese problema con urgencia. Igual, con ese nombre inclusive me dieron el turno para hacer todo el trámite, tal cual lo decía la boleta".