¿Tiene otro nombre? El secreto de la ensalada rusa y por qué le pertenece a otro país

De dónde viene la ensalada rusa.

Hay diferentes guarniciones que son muy utilizadas para acompañar un asado, pero una de ellas se destaca de gran manera porque es fácil de hacer y permite la combinación de varias verduras como sucede en la ensalada rusa. Una que tiene origen bastante difuso, debido a que incluye dos chefs que se pelan por quedarse con el título de ser los inventores.

Se trata de una ensalada que no demanda grandes conocimientos de cocina para que pueda materializarse, además que queda muy bien para acompañar diferentes tipos de carne. Aunque su origen es algo bastante particular y que llama la atención, debido a que los historiadores no logran ponerse de acuerdo con su aparición y mucho menos con la receta original.

"Estoy en cena con rusos, trajeron ensalada rusa, que para ellos se llama ensalada francesa", expresó Manuel Beaudrioti en un posteo que realizó en X (ex Twitter). Este simple comentario demandó una investigación entre los usuarios de la plataforma. Hasta el momento, se tiene conocimiento que uno de los primeros registros de la guarnición le pertenecen a un chef francés.

Algunas fuentes históricas exponen que la ensalada rusa fue creada por Lucien Olivier en algún momento de 1860, pero hay otras que manifiestan su presencia en libros de cocina como The Modern Cook que le pertenece a Charles Elmé Francatelli. Uno que editó su manual de recetas en 1845, y en el mismo se puede leer un apartado bajo el nombre de "Russian Salad", que se compone de los siguientes ingredientes: langosta, anchoas, atún, cangrejo, langostinos, aceitunas, alcaparras y mayonesa. Algo muy distinto a lo que se consume en la Argentina.

También es posible encontrar varias menciones a la ensalada rusa dentro del libro Gastronomie en Russie, de 1860 que fue escrito por Alphonse Petit, que hizo una detalla recopilación de los platos más tradicionales de Rusia. En la cual se la resalta como una guarnición para acompañar diferentes tipos de cortes, pero pareciera que ya denotaba de una gran popularidad porque no hay un instructivo presente sobre cómo elaborarla.

Cómo elaborar una ensalada rusa argentina

Por lo general, la preparación de la ensalada rusa que suele servirse en hogares como en restaurantes de la Argentina se compone de los siguientes ingredientes: papa, zanahorias, arvejas, huevos duros, sal, pimienta y mayonesa. Hay personas que agregan jugo de limón y alguna que otra legumbre más, pero eso queda a gusto de quien la prepara.

Paso a paso para hacer una ensalada rusa

Lavar y hervir las papas juntas a las zanahorias. Por separado, hervir los huevos. Cortar las papas, los huevos y las zanahorias en cubos pequeños. Mezclar en un bowl los ingredientes anteriores, además de agregar las arvejas. Colocar sal y pimienta a gusto. Por último, sumar la mayonesa y revolver. Una vez que consideremos que la mezcla esté en el punto que lo consideramos, se deja reposar la ensalada en la heladera.

En lo que respecta a la utilización de la mayonesa, no hay una indicación exacta de cuánto se debe colocar parar preparar la ensalada rusa, debido a que se trata algo que es a gusto de las personas encargada de llevar a cabo la preparación o de aquellos que van a disfrutarla.