Se escapó su perra de una guardería y el emotivo encuentro conmovió a todos

Una joven utilizó sus redes sociales para relatar el desesperante momento que le tocó vivir durante el fin de semana largo.

Julia es el nombre de la joven que le tocó vivir un inesperado hecho durante el fin de semana largo. Se fue de viaje, dejó a su perra en una guardería pero le avisaron que se escapó, estuvo cinco horas perdida, pero finalmente se reencontró con el animal, historia que relató a través de sus redes sociales.

"Me fui a mi ciudad por el finde largo, y no pude llevar a Juana como hago siempre, así que quedó en una guardería. Hoy a la mañana, tipo 9am, me avisaron que se había escapado y no podían encontrarla", comenzó el relato de Julia, quien se expresó a mediante su cuenta de Twitter. La joven había viajado desde Rosario capital hasta su ciudad natal, a 100 kilómetros.

"Mi novio salió a buscarla, se sumó más gente, para las 11 de la mañana había unas cuatro cuadrillas buscándola", indicó. Lo que parecía una búsqueda sencilla, tardó más de lo pensado generándose un momento de tensión absoluta. "Ya no había rastros, una moto primero la seguía pero la perdió de vista. Mucha gente buscándola, pero a ciegas. Salí volando a Rosario", dijo.

Distintas personas se hicieron eco de la situación y en redes comenzaron a publicar su foto, con el objetivo de cooperar con la búsqueda. En un momento, escuchó a su madre gritar el nombre de la perra y finalmente lograron su cometido: se encontraba a 8 kilómetros de donde escapó "en contramano, cansada, perdida y asustada".

Todo no terminó ahí, ya que una vez que la vio, salió corriendo para agarrarla pero al animal le dio miedo y escapó. "En un momento, un auto la cerró y abrió la puerta. Juana se subió y se acostó. Totalmente asustada, pero también cansada. Todos empezaron a aplaudir", precisó. El relato de Julia se volvió viral en las redes con miles de me gustas.

Corcho y Lucas, la historia de amor perruno que es viral en TikTok e impulsa una ley para mascotas en el colectivo

La intersección de las avenidas 520 y 161 de la Ciudad de la Plata fue testigo de la unión entre Lucas, un chofer de la línea Oeste de colectivos, y Corchito, el perro que conquistó su corazón y cambió su rutina al acompañarlo día a día dentro del vehículo. La historia se volvió viral a través de TikTok, donde Lucas comparte a diario su vida con el animal y recolectó cientos de fanáticos en la red social.

El inicio de la historia se remonta a enero de este año, cuando Lucas había finalizado el recorrido y frenó en el lugar de siempre a esperar las indicaciones correspondientes para volver a salir a la calle. “Yo me senté debajo de un árbol porque hacía mucho calor y entonces aparece Corchito y así nomás se acuesta entre mis dos piernas a dormir una siesta”, relató. Sin embargo, cuando se reincorporó para continuar con su trabajo, el perro lo siguió hasta arriba del colectivo y se acomodó en uno de los asientos, como si ese siempre hubiera sido su lugar. “Después yo volví a bajar y el bajó conmigo. Le dije que me tenía que ir a manejar y él lo entendió: se quedó ahí”, aseguró.

Desde aquel día, la relación entre ambos es casi simbiótica: necesitan de la presencia del otro a diario para que las jornadas sigan su curso natural. “Todos los días hace lo mismo. Sale de la hormigonera a la mañana (lugar donde solía vivir el perro), me ve a mí y sube al colectivo. Ahí elige un asiento y se hecha una siesta hasta que tenga que volver a salir”, explicó Lucas. Casi como si conociera las reglas sociales, Corcho se baja sin problemas cada vez que tiene que volver a iniciar el recorrido, pero cuando su amigo vuelve a aparecer en la parada terminal, el ciclo vuelve a empezar.