Regalaron 3.000 kilos de asado: el festejo multitudinario que sorprendió a todos

Un distrito bonaerense celebró su aniversario a lo grande y lo compartió con todos sus ciudadanos.

En un contexto marcado por desfiles, shows musicales junto a distintas intervenciones artísticas y actividades conmemorativas, una ciudad de la provincia de Buenos Aires celebró su cumpleaños. La decisión del municipio sorprendió no solo a sus ciudadanos sino a la región por uno de los atractivos del espectáculo.

Se trata de Rauch, distrito ubicado al este del territorio bonaerense cerca de Tandil. Su intendente, Maximiliano Suescun, celebró el 150° aniversario a lo grande comprando tres mil kilos de asado que fueron repartidos para toda la concurrencia de gente en el festejo que se llevó adelante durante la jornada de este miércoles.

Plena celebración del 150° aniversario sobre la avenida Perón

"A las 6 de la mañana vamos a prender los fogones y para las 13 horas esperamos compartir el asado con todos los que se acerquen a celebrar con nosotros", indicó el jefe comunal a través de una conferencia de prensa anunciando el evento. La carne fue donada por productores agropecuarios de la zona y los responsables de cocinarla fueron diez instituciones locales que estuvieron a cargo trabajando desde temprano para que su cocción esté a punto para la llegada del público.

En los festejos se presentó la cantante Fabiana Cantilo, quien brindó un espectáculo musical junto a otras bandas y artistas locales y regionales. Las instituciones de la localidad administraron servicios de cantina, gaseosas, agua, chorizos, pollos, pasteles, alfajores, tortas, agua para el mate, entre otras cosas.

Sobre el plato fuerte, el intendente admitió que "algunos me dijeron que estaba loco, pero las cosas más impensadas se hacen fáciles cuando nos unimos". Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó la ciudad y se unió al festejo: "Como todos los municipios de una provincia con más de 200 años, Rauch tiene una historia que necesitamos poner en valor y recordar", expresó.

