¿Quiénes pueden tocar la copa del mundo y por qué algunos lo hacen con guantes?

Quiénes pueden tocar la copa del mundo.

A dos años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar se destapó una curiosidad que algunos conocen y que para otros es bastante particular. Esto es producto de que algunas personas maniobran la copa del mundo con guantes en sus manos, mientras que un selecto grupo no necesita de ninguna protección. Una tradición que la FIFA mantiene vigente y exige cumplir en cada momento.

En la mañana de este miércoles, Germán Pezzella fue invitado al estudio de Luzu TV y fue el único de los presentes que tuvo el privilegio de tener el trofeo en sus manos mientras expresaba las sensaciones de aquella consagración. En la previa, una mujer portó un estuche bien custodiado y al momento de tomar el objeto fue notorio como se destacaban sus guantes blancos.

En 1973, Silvio Gazzaniga fue el encargado de diseñar el trofeo de los mundiales y que tuvo su primera aparición en la edición de Alemania Federal de 1974. Justamente el organizador del evento fue quien se quedó con esta nueva edición de la copa y sus jugadores los únicos en poder tocarla. Desde aquel momento se estableció una particular tradición: los campeones del mundo y los jefes de Estado del país consagrado son los que se encuentran habilitados a manipularla sin guantes.

De hecho, en la final del Mundial de Qatar, el Checho Batista y Nery Pumpido fueron designados por FIFA para sacar al trofeo de su estuche y colocarlo en el atril de la coronación. Esto es producto de que se consagraron en México 1986. Además, el presidente del organismo internacional es otro de los que también goza de este privilegio de portar la copa en sus manos sin ningún tipo de guante.

La mala suerte de la Copa

Por otro lado, los comentarios señalan que aquellas personas que no se hayan consagrado campeones del mundo sufrirán mala suerte instantánea en caso de tocar el trofeo antes del partido de la final. En ese sentido, es muy conocido el refrán que dice que "la copa se mira y no se toca". Si bien hubo casos en donde algunos se animaron a rozarla con sus dedos y se consagraron, son más las veces en la que la tendencia negativa se repitió.

¿Hubo dos copas en los festejos de Argentina?

Algo muy particular que se registró en los festejos con los jugadores de la Selección Argentina por la obtención del Mundial de Qatar fue que se pudo divisar a dos copas circulando por la cancha. Una era la original y la segunda se trató de una réplica que un fan aportó, que para muchos fue considerada como la verdadera debido al excelente grado de imitación.

"En un momento yo iba con una copa y me llamó la atención que hubiera dos personas de la FIFA atrás mío. Cuando les pregunté por qué lo hacían, me dijeron porque yo tenía la original”, expresó Ángel Di María hace un tiempo. "Cuando miro, veo a Leo Messi que iba en los hombros del Kun Agüero, pero con otra copa, que no era la original. Él tenía la trucha, que la habían agarrado por ahí”, agregó.