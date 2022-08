Quién es el Mini Néstor, el joven que se volvió viral por defender a Cristina Kirchner: "Le está pasando lo mismo que a San Martín, Rosas y Perón"

Francisco Pérez Ernst, más conocido como el Mini Néstor por su defensa a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gran parecido al expresidente de la Nación.

La imagen de un joven de 20 años se viralizó en las redes sociales y causó furor. Se trata de Facundo Pérez Ernst, mejor conocido bajo su apodo "El Mini Néstor", por su gran parecido al expresidente de la Nación, quien salió en televisión por defender a Cristina Kirchner, en el marco de su discurso por la causa de Vialidad que enfrenta en su contra.

Facundo tiene 20 años, estudia abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y crea de contenido a través de sus redes sociales con temáticas vinculadas a la política, la historia y su profesión. Su exposición en Instagram y en Tik Tok generó que la gente lo bautice como el "Mini Néstor".

"Vengo de familia peronista, mi abuelo que no pude conocer solía poner la marcha en cada domingo de asados para el odio de algún vecino gorila", contó Facundo en diálogo con El Destape. Si bien está muy atravesado por la política, su pasión viene desde el lado de la historia: "Desde los cinco años que admiro a San Martín por un cuento que me contó una maestra del jardín".

Su aparición en C5N para apoyar a Cristina Kirchner en medio de la persecusión judicial que enfrenta generó revuelo en las redes. "Ver que está pasando lo mismo que con San Martín, Rosas y Perón me angustia. No olvidemos que a Perón lo proscribieron y hasta prohibieron mencionar su nombre, cantar la marcha, intentaron borrarlo de la historia y no pudieron", sostuvo. Y agregó: "Hay jóvenes que están levantando su bandera y reivindicando su nombre, su persona y su gobierno, y lo mismo están haciendo con Cristina".

Sobre la viralización, Facundo se mostró emocionado porque Néstor es una persona que admira "desde chico". "Parecerme a él en lo físico me hace tenerlo presente más de lo que ya lo tenía todos los días de mi vida". Además, agradeció el apoyo recibido: "Muchísima gente me escribió bancándome, dándome su cariño y apoyo. Estoy orgulloso de que sea tanto amor el de este lado de la mecha".

El encuentro con Cristina

Posterior al discurso de la vicepresidenta de la Nación, Facundo se tomó una foto y la publicó en sus redes sociales. Sin embargo, ya había tenido un encuentro previo. "La conocí el año pasado. Fuimos a la casa con mi novio, sabíamos que iba a salir y se quedó bastante tiempo", manifestó.

En el encuentro, el joven mencionó que la gente asemeja su aspecto físico con el de su exmarido, por lo que precisó cuál fue la respuesta de Cristina. "Me dijo que más o menos, que mirándome con cariño sí. Por ahí, ahora que la voluntad popular está de mi lado, por ahí cambia de opinión", consideró.

El acercamiento a Alberto Fernández

Facundo tuvo también un intercambio con Alberto Fernández: fue en el año 2020, en un acto político realizado en Tecnópolis. Allí lo saludó levantándole los dedos en V, seña que también hizo el presidente. "Al final de su discurso menciona que hay un chico en la tribuna que hace la V y dijo que es la V de victoria, vida y vacuna. Cerró de esa manera, fue algo icónico de ese encuentro", contó.

La juventud en los espacios políticos

El "Mini Néstor" tiene un programa de radio llamado La Hora Jóven. En relación al rol de la juventud en el ámbito político, aseguró que "hay que ocupar más espacio en la toma de decisiones, nadie puede seguir creyéndose que la juventud es el futuro porque es el presente, hay situaciones que son críticas y requieren medidas concretas y urgentes. Parece que eso les importa solamente a los jóvenes".

En última instancia, se refirió al proceso histórico de la política: "Ha demostrado que los jóvenes tuvimos más participación activa, la mayoría de las veces por fuera de lo institucional, hemos dado los verdaderos cambios y conquistas de derechos y es lo que le falta a este momento en Argentina". Y cerró: "Es importante que se nos de una voz y un oído para escuchar lo que tenemos para decir".