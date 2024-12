¿Quién debe pagar en la primera cita y cuándo se recomienda repartir los gastos?

Quién debe pagar en la primera cita.

Uno de los debates que más comentarios provoca es quién debe pagar en la primera cita entre dos personas. Si se trata de una invitación o lo mejor es que cada uno se haga cargo de las bebidas y los alimentos que consumió. Todo pareciera quedar sujeto al caso que se analice, pero muchos sostienen que siempre hay una responsabilidad y cae en quien propone la salida.

Es bastante común apreciar en las redes sociales que cada tanto se produce un interesante debate sobre aquellas salidas en las que se propuso pagar a medias lo que se consumió. En algunos casos, la historia que se recibe dispone de ciertos faltantes que no permiten completar el relato, pero en otros todo queda expresado y se suele considerar como "tacaña" a la persona que no se hizo cargo de pagar la totalidad de la cena.

"¿Cómo va? Que noche rara terminó siendo jaja. ¿Te jode si dividimos lo de anoche?", expresó un hombre que le mandó un mensaje a una mujer después de que la cita no terminara de la mejor manera y le mostrara por medio de una captura la cuenta que realizó. Este comentario generó que varias personas decidan sumarse al posteo y señalen que es justo que cada uno se haga cargo de lo que tomó y comió, ya que se trata de un primer encuentro entre dos desconocidos.

Sin embargo, la otra parte de la historia expuso cierta concordancia con los comentarios, pero le agregó un detalle. "Hola Mati, acá va la transferencia. Te ofrecí pagar, te ofrecí mi tarjeta. Te ofrecí el efectivo que tenía en ese momento y me dijiste que no. ¿O me pediste la mitad post cita porque no fue lo que esperabas?", respondió la mujer.

Esta última captura generó que los comentarios cambiaran rápidamente, y señalaran que la mujer tuvo una actitud impecable durante y después de la cita. Algunos resaltaron su enorme gesto de haber realizado la transferencia cuando no tenía ningún tipo de obligación. La sensación que queda es que muchos concuerdan en ir a medias para que luego no se generen reproches o malos entendidos que puedan dañar la relación que se está intentando construir.

