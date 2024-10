Qué son los mosquitos rojos y por qué no hay tirarles insecticidas

por qué los mosquitos rojos no son ofensivos

Con la presencia de altas temperaturas, las personas comenzaron a comprar repelentes e insecticidas para combatir a los mosquitos dentro de sus hogares como en el exterior. Sin embargo, una recomendación señala que aquellas especies de color rojo no deben ser exterminadas porque van a causar una afecto adverso en el ecosistema argentino.

Además de ser molestos al momento de querer dormir o desplazarse por diferentes espacios al aire libre, las personas hacen uso de insecticidas para terminar con la presencia de mosquitos con el objetivo de no contraer dengue y que les provoque grandes complicaciones en el organismo como es el registro de elevada fiebre o de un fuerte dolor muscular que los obliga a estar en cama.

Sin embargo, la provincia de Mendoza presentó un método bastante particular para combatir a estos insectos y que demandó una advertencia más que necesaria para las personas. "Liberan 30.000 mosquitos estériles para controlar el dengue, recomiendan no matarlos", expresan desde Avellaneda_Real. "Tienen un color rojo flúor y aclararon que estos ejemplares 'no pican'", agrego.

"De manera articulada con el Ministerio de Salud y diversas áreas de gestión de la Municipalidad de Guaymallén, se ha dado el primer paso para analizar el comportamiento del insecto producido en laboratorio en un entorno real, a partir de la liberación 10.000 mosquitos machos estériles de Aedes aegypti pigmentados para su identificación en un punto central de Guaymallén", manifestaron desde el gobierno provincial. La intención es interrumpir el ciclo biológico.

Chau dengue: esta es la planta que hay que tener en casa para ahuyentar mosquitos

Además de hacer uso de repelentes, espirales, insecticidas y demás productos fabricados de manera industrial, hay una serie de consejos naturales que pueden usarse para espantar a los mosquitos y disfrutar de la comodidad de nuestro hogar como también finalizar con el temor de sufrir el contagio de dengue.

Se recomienda que las personas tengan al menos una planta de eucalipto porque dispone de una serie de propiedades que sirven como repelente para alejar a los mosquitos. En su composición, la especie tiene un aceite esencial que se encuentra compuesto como el cineol, el pineno y el limoneno. De hecho, muchos de los productos que están a la venta cuentan con estos componentes.

Dengue: síntomas, prevención y cómo se contagia

Los síntomas que permiten señalar la presencia de dengue dentro del organismo son varios, por lo tanto se le recomienda a las personas que presten atención a las siguientes manifestaciones para tomar los recaudos necesarios y cursar a la enfermedad de la mejor manera posible.

1. Fiebre demasiada alta (sin estar resfriado).

2. Dolor muscular, en especial en las articulaciones.

3. Náuseas y vómitos.

4. Cansancio extremo.

5. Erupciones en la piel.

6. Sangrado de nariz y encías.

Las autoridades médicas les piden a las personas que no consuman medicamentos por decisión propia porque no todos se encuentran aptos para combatir la presencia del dengue, sino que deben recurrir al centro de salud más cercano y recibir la atención correspondiente que permitirá llevar un tratamiento más que acertado.