Qué significan los números que aparecen en las llantas y cómo pueden ayudar a evitar una estafa

por qué los neumáticos llevan números y son útiles contra estafas

La viveza criolla suele manifestarse de distintas maneras. A veces para fines nobles, mientras que en otras oportunidades con intenciones negativas y que puede reflejarse en la compra de llantas de los autos. Esta estafa tan particular cuenta con una manera de desactivarse gracias a una serie de números que vienen grabados y que saber leerlos permitirá no caer en ella.

A la hora de engañar a las personas, los estafadores son bastante hábiles, pero no existe el truco perfecto porque siempre se comete un error que desarticula todo el accionar que se está llevando a cabo. En este caso, los neumáticos de los autos, motos y demás vehículos, cuentan con un grabado especial que pocos conocen su utilidad. Se puede imitar, sin embargo tiene que hacerse de una manera muy particular para que cumpla la función que le adjudicaron.

"Me encontré con esta cubiertas, que no creo que sea la original de fábrica. No sé si esto acá será la fecha de fabricación, semana 85 del 2001. Porque no tiene como el resto que están señalizadas en un rectángulo", expresó Lucho Trione, como figura su usuario en X (Ex Twitter), en un video que difundió.

En el fragmento, se puede apreciar que la llanta dispone de una conservación bastante importante, pero lo llamativo es que no permite averiguar en que año fue fabricada. De hecho, se menciona la semana 85 del 2001, no obstante lo particular es que los años disponen de 52. Un dato que algunos replicadores de ruedas olvidan colocar y que pocos conocen al momento de adquirir el objeto.

Hay que recordar que el uso de los neumáticos adecuados no solo hará que tengamos una conducción adecuada por las calles y las rutas que recorren el país, sino que además son fundamentales para evitar accidentes de tránsito. Una cubierta en mal estado puede desprenderse, pincharse e incluso hasta explotar. Todas consecuencias que son peligrosas y que no solo significan una multa a pagar

Estos son los autos que tendrán que hacer la VTV antes de que termine el año

Uno de los principales requisitos que los autos deben cumplir para circular por las calles y las rutas es que tienen que estar aprobados por la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Un trámite que se realiza de manera anual con el objetivo que no haya problemas graves que puedan desencadenar la pérdida de la vida del conductor como de terceros.

A partir del paso 31 de octubre, los autos terminados con la patente en 0 tendrían que haber comenzado con la verificación que asegure que se trata de uno seguro y habilitado para circular. Mientras que en noviembre será el turno para aquellos que dispongan del 1 en la chapa de identificación. Es importante mencionar que en caso de no superar las pruebas, se dispone de 60 días para volver a realizarlas de manera gratuita y lograr el permiso.

Calendario oficial de la VTV