Qué significa la gotita en el aire acondicionado y por qué es muy útil

Para qué sirve la gotita en el aire acondicionado.

La transición entre octubre y noviembre genera que se comiencen a registrar días con elevadas temperaturas y que provocarán el uso del aire acondicionado para disfrutar de la comodidad de nuestro hogares. Aunque no todos conocen a la perfección las funciones que se encuentran disponibles en el equipo. Una de las menos usadas es la que se representa por medio de una gotita.

Es clara la diferencia que existe entre la capacidad de enfriamiento de un ventilador y de un aire acondicionado. Este último cuenta con una serie de funciones que los hacen ideales para días de elevadas temperaturas, pero también para aquellas jornadas en donde se registran márgenes de humedad por encima de lo normal.

Para combatir la humedad del ambiente es necesario tomar el control del aire acondicionado y seleccionar el modo que exponga la presencia de una gotita de agua en el display. Esta función que está disponible en todos los equipos va a permitir que se active el Modo Dry, que es el encargado de reducir la humedad en la habitación que nos encontramos.

"Me llamo la atención como se ignora la función Dry que tienen casi todos los AA para días como hoy con esta humedad horrible. No solo sirven para enfriar/calentar, sino también para eliminar la humedad. Normalmente simbolizado por una gotita", expresó usuario en X (Ex Twitter). Aunque hay una advertencia porque no todas las marcas usan el mismo símbolo. En algunos casos puede ser otro, y para identificarlo se recomienda leer el manual.

Qué otras funciones cumple un aire acondicionado

Además de eliminar la humedad dentro de un ambiente, los aires acondicionados disponen de tres modos de funcionamiento que se adaptan de gran manera a las necesidades climatológicas de las personas. Solo se requiere de su selección para que el equipo trabaje del modo que pretendemos.

Sol (heat)

Es una función que permite activar el modo bomba de calor, que se suele usar para los días de frío y así calentar el ambiente.

Copo de nieve (cool)

Es una función que se encuentra vinculada con la activación del modo frío y permite refrescar la habitación en un día de gran temperatura.

Ventilador (fan)

Es una función que no genera ni aire frío ni caliente, solo se activan las paletas y el equipo comienza a emular el trabajo de cualquier ventilador.

Cómo limpiar el aire acondicionado para que no consuma tanta electricidad

Tras un largo tiempo sin uso, los aires acondicionados volverán a ser utilizados en los hogares de los argentinos, pero antes de ponerlos en funcionamiento se recomienda hacerles una limpieza para eliminar la presencia de bacterias como restos de polvo que fueron juntando. Esto último se puede lograr de manera manual.

Siguiendo los pasos correspondientes, se pueden quitar los rodillos del equipo y lavarlos para que desprendan toda la suciedad que llevan en su interior. Algo que permitirá el correcto funcionamiento del aire, pero más que nada generará un menor consumo de energía eléctrica para que este pueda desplegar sus funciones con efectividad.