¿Qué problemas hay que verificar antes de realizar la VTV para que no la rechacen?

Son cinco los errores que pueden provocar no obtener la VTV.

Uno de los trámites que se deben realizar de manera anual para quedar habilitadas a conducir sus vehículos es la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que demanda de una serie de exigencias antes de afrontar la prueba. Hay cinco errores muy comunes que es necesario chequear cuando sea el momento de sacar un turno y evitar la pérdida de dinero y tiempo que implica la reserva.

La prueba que se lleva a cabo en centros de verificaciones oficiales de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia son obligatorias para los conductores de motos y autos. Es un proceso que busca comprobar que los transportes que circulan en las calles y las rutas son seguros y no representan un riesgo para el conductor o terceros.

"Tengo turno 10:30 para la VTV y mi miedo no es pasarla, mi miedo es caerme a la fosa como todos los años. Quiéranme así", expresó Florcita como figura su usuario en X (Ex Twitter). Esto provocó una lluvia de comentarios para preguntarle cómo estaba del golpe. Aunque se trató de un error de escritura. "No, es mi miedo de todos los años", agregó.

Errores a evitar para pasar la VTV

Antes de sacar un turno para llevar a cabo la Verificación Técnica Vehicular y pagar el valor que se exige, se le recomienda a las personas que hagan una visita al mecánico para que encuentre alguna falla que no es notoria pero que presentaría problemas a la hora de conseguir el permiso.

Los frenos: se recomienda verificar que los discos y las pastillas de los frenos se encuentren en óptimas condiciones. Las luces: es necesario revisar que todas las luces del auto se encuentren en funcionamiento. Un foco quemado podría provocar que se rehaga la prueba. Los neumáticos: si una llanta presenta un desgaste más que pronunciado, se debe considerar la idea de cambiarlos y que el dibujo sea claro. Alineaciones y suspensiones: ambas partes del auto deben encontrarse en óptimas condiciones. El caño de escape: se recomienda que los niveles de ruido sean los adecuados y que no haya fugas.

¿Quiénes deben realizar la VTV?

El proceso de asignaciones para realizar la VTV es de acuerdo al último número de la patente, pero entre los meses de diciembre y enero se encuentra liberado el sistema. No obstante, la reglamentación expone que en dos casos muy particulares no es necesario sacar turno para llevar a cabo la prueba.

Aquellos autos y motos que hayan salido de la concesionaria y que cumplan con la etiqueta de cero kilómetro no deben llevar a cabo este proceso de verificación. La Ciudad de Buenos Aires aconseja esperar tres años para sacar turno. Aunque se vuelve obligatoria cuando se supere el registro de los 60 mil km recorridos.