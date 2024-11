Por qué se recomienda usar un filtro de agua en la ducha y qué beneficios genera en la piel

el filtro de agua también es muy útil para la ducha

Hay una gran cantidad de productos destinados a la higiene personal que deben ser utilizados al momento de la ducha, pero hay uno que se destaca bastante por el tamaño y la funcionalidad que posee como es el caso de un filtro de agua. Algo que puede provocar varias sorpresas, sin embargo cuenta con una considerable ventaja que de a poco altera las opiniones.

Antes de ser distribuida, el agua potable que llega a los distintos hogares de la Argentina cuenta con una serie de procesos en los cuales se la filtra para eliminar baterías y cualquier otro organismo que sea perjudicial para la salud, además de las sales. Esto genera que se incluya una determinada cantidad de cloro. Uno que no entrega beneficios al momento de lavar el pelo y distintas partes del cuerpo.

el filtro de agua también es muy útil para la ducha

"Lo que cambió mi pelo desde que me baño con este chad, me emociona", manifestó Juromero, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la foto se puede apreciar que la ducha dispone de un filtro de agua bastante predominante y que se activa cuando el líquido comienza a circular. La caja de comentarios rápidamente se llenó y se pudo comprobar que hay algunos beneficios más que considerables.

Es que por lo general, los filtros de agua generan que el líquido que sale de la canilla se transforme en uno potable y apto para consumo directo. Mientras que en el caso de la ducha, los efectos están en dos partes muy marcadas del cuerpo. "El cloro penetra en los poros de la piel y cabello, resecándolo y quitándole brillo. Es un poderoso oxidante. El purificador de ducha permite mejorar la tersura de la piel y brillo del pelo", expresan desde la web de Dvigi, una empresa que se dedica a vender estos productos.

Algunas marcas exponen que sus productos pueden filtrar hasta el 95% del cloro presente en el agua, y otros generan que no se acumule sarro en diferentes partes de la pileta de la ducha. La instalación demanda que el producto debe quedar colocado entre el orificio que sale de pared y el tubo de la canilla. Al estar en el medio, se produce la eliminación de los componentes mencionados antes de que el líquido tome contacto con el cuerpo.

Cuántas veces hay que bañarse por semana: qué dicen los expertos de Harvard

Por lo general, las personas se bañan de manera diaria antes de ir a trabajar, asistir a la facultad o salir de la casa para realizar un trámite médico. Sin embargo, un especialista de la Universidad de Harvard por medio de un estudio recomendó que no es necesario hacerlo de forma habitual, y que se debe dejar pasar un tiempo entre ducha y ducha.

"La piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias buenas y otros microorganismos que son eliminados al lavar y refregar, especialmente si el agua está muy caliente. Hay varias reacciones como piel reseca, irritada, agrietada o desprotegida", expresó Robert Shmerling, que forma parte del cuerpo de la Facultad de Medicina de Harvard.

Aunque el profesional señala que en muchos casos la ducha es necesaria más de un punto de vista cultural y social dejando a la higiene en un segundo plano, debido a que el cuerpo puede transmitir ciertos olores y haberse sometido a una serie de ejercicios que provocaron la transpiración. Al haber una relación con otras personas, estas pueden rechazarlo a uno y excluirlo de la reunión por su condición.