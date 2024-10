Por qué no se debe tocar la copa antes de una final

Qué pasa si un jugador toca la copa antes de la final,

El fútbol se encuentra compuesto de varios análisis y también de miles de cábalas, que los hinchas respetan de gran manera en la previa de grandes partidos. Algo que los jugadores también deben hacer. En especial una que aconseja no tomar contacto con un trofeo antes de una final o cualquier fase de eliminación. Una orden que para algunos es considerada como innecesaria.

En el momento que se está disputando un certamen o minutos antes de que la pelota comience a rodar para definir a un campeón, el boca a boca señala que los jugadores no deben tener contacto con el trofeo que pretenden levantar. Solo tienen que rodearlo y mirarlo, pero nada más. Es que cualquier interacción que incluya el tacto es considerado que atrae la mala suerte y priva de obtener ese resultado que tanto se desea.

En la previa de una de las semifinales de la Copa Libertadores, la cuenta de Atlético Mineiro mostró el trofeo para sus hinchas y señalaron que ya se encontraban en la Argentina para disputar el partido ante River en el Estadio Monumental. "Queremos la gloria eterna", expresaron desde el club de Brasil en un video que arranca con un primer plano de la copa y en los comentarios los fanáticos del Millo comenzaron a festejar.

Si bien la regla de no tocar el trofeo antes de una final o incluso cualquier otra persona vinculada al club que haga alarde de que va a ser suyo es considerado como "mufa", no siempre se cumple. En el último partido del certamen sudamericano de la edición del 2019, Gabigol no dudó ni un solo segundo en tocarlo. El resultado expone que fue la figura de los 90 minutos para que Flamengo se consagre campeón.

Qué pasa si un jugador toca la copa antes de la final.

Algunos sostienen que el atacante tuvo bastante suerte y responsabilizan a los defensores de River por el descuido que cometieron en dos jugadas clave sobre el final de la jornada. Aunque son más los ejemplos que le dan la derecha a los hinchas. Uno muy emblemático fue el caso de Dimitri Payet en la final de Europa League. El delantero tocó el trofeo, salió lesionado en el primer tiempo y su equipo el Olympique Marsella fue derrotado por 3-0 frente al Atlético de Madrid.

Se definen las semifinales de la Copa Libertadores

La última semana de octubre es bastante particular porque se van a definir los equipos clasificados a la final de la Copa Libertadores que se disputará en noviembre en el campo de juego del Estadio Monumental. Una de las llaves se encuentra casi definida, debido a que Botafogo goleó por 5-0 a Peñarol en Brasil y hay pocas chances de que la vuelta en Uruguay presente un partido de seis goles de diferencia.

En tanto que el segundo duelo es uno que despierta bastante curiosidad, ya que Atlético Mineiro le ganó 3-0 a River en Brasil, pero los hinchas se mantienen confiados que pueden llevar la serie a los penales como de mínima o hacer una noche más que perfecta. Una que desencadene una diferencia contundente de cuatro goles.