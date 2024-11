¿Por qué no se aconseja seguir todas las indicaciones del GPS y cuál es el error más común?

Por qué un GPS no es del todo confiable.

El desarrollo de determinadas tecnologías provoca que las personas las incorporen a su vida diaria y que se transformen en una herramienta más para desarrollar sus actividades. Aunque no siempre se debe mantener una confianza plena, debido a que algunas presentan fallos como es el caso de la conducción por medio de GPS. No todas las indicaciones pueden ser correctas, y esto podría ponernos en peligro.

No hay dudas que el GPS es una herramienta más que necesaria para transitar caminos que no conocemos o para encontrar maneras de llegar a nuestro destino de forma rápida y efectiva. El paso de los años generó que se encuentre disponible en varios dispositivos dando paso a que se transforme en un elemento más al momento de conducir cualquier vehículo, debido a que además de señalar la mejor ruta nos puede dar otras advertencias. Sin embargo, hay cosas que todavía siguen dependiendo de la capacidad humana.

"El GPS le indicó que doble y se metió a la zona de vías", MarceloAlt195, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Este hecho se registró en la localidad de Merlo después de que el conductor de un camión le hiciera caso al dispositivo con el fin de encontrar el lugar donde debía dejar la mercadería que transportaba desde la provincia de Tucumán.

Los registros señalan que la persona ingresó a la vías del ferrocarril Belgrano Sur y al no encontrar una manera de regresar no le quedó otra que avanzar lo que más que pudiera con el fin de hallar una salida. Una decisión que pudo haber generado un enorme accidente, pero que por suerte solo se transformó en una anécdota.

¿Qué pasó?

“Se equivocó al tomar la calle paralela a la estación e ingresó a la vía tercera de la parada ferroviaria, quedando encallado en la piedra balasto”, manifestó una vecino de la localidad de Merlo. La recolección de datos permite entender que el GPS no tenía bien señalado en el mapa que en esa parte había vías del tren. El conductor divisó la pantalla de su dispositivo y creyó que estaba tomando el camino indicado.

Por lo tanto, se recomienda mantener actualizadas las aplicaciones de GPS o cualquier otra que permita observar mapas para trasladarse por la ciudad o las rutas. Esto es producto de que servicios como Google Maps reciben actualizaciones y adquieren mayor precisión constantemente, ya sea con nuevas fotografías o recorriendo lugares con el auto de Google Street View.

