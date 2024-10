Por qué no es recomendable editar de videos con IA No todas las tareas se pueden agilizar gracias a la Inteligencia Artificial. Por qué no se recomienda editar videos.

14 de octubre, 2024 | 12.01 por qué no hay que usar IA para editar videos La Inteligencia Artificial de a poco va sumando nuevas características y se está transformando en un objeto que permite desarrollar grandes cosas con simples instrucciones, pero no todas sus funciones entregan resultados óptimos. Un usuario de X (Ex Twitter) mostró una edición de video con esta tecnología y el montaje dejó bastante críticas. Una de las principales características de esta tecnología es que fue diseñada para que pueda emular la manera de actuar de las personas y permita que se ahorre tiempo en determinados procesos que suelen ser tediosos. Aunque no todos los resultados que se observan son satisfactorios, además de que se termina necesitando la intervención de un profesional para corregir el resultado o comenzar de vuelta. por qué no hay que usar IA para editar videos "Le pasé videos de mis vacaciones a una IA para que hiciera un montaje y creo que voy a tener pesadillas el resto de mi vida", expresó Javi López, como figura su usuario en X, y mostró un video bastante singular. En el mismo, mostró una recopilación de fragmentos que grabó y que fueron unidos de una manera que sorprende. A la Inteligencia Artificial le pareció ocurrente unir una secuencia de una mujer haciendo ejercicio en la playa con un cocodrilo de arena que luego se transformó en tres muñecos de monjes budistas que más adelante comenzaron a moverse y explotaron en una lluvia de papeles de colores. Más adelante, la tecnología mostró cómo una persona acaricia un perro que termina transformándose en una moto. Lo particularidad de este posteo es que Javi López no es la primera vez que lleva a cabo un experimento con los videos que grabó en sus vacaciones y los resultados disponen de una cierta similitud entre sí. La sensación que queda es que se trata de una tecnología que se toma bastante libertades al querer unir los fragmentos o que no comprende las instrucciones y que debe esperarse un tiempo más para considerarla una herramienta de edición. Google lanzó una nueva herramienta para crear imágenes con Inteligencia Artificial y es gratuita Dentro del marco del proyecto Gemini, Google anunció la nueva versión de Imagen 3 que permitirá la creación de imágenes con un mayor grado de precisión por medio de la Inteligencia Artificial y que no demandará ningún tipo de suscripción paga para poder acceder a las funciones que fueron presentadas hace poco. MÁS INFO Ranking Día del asado: cuál es la mejor parrilla de Argentina, según la IA La aplicación se encuentra disponible para cualquier usuario que intente acceder desde la web o por medio de su celular. Se trata de una versión que comprende mejor las órdenes que recibe, cuenta con un mayor grado de precisión y mejoras notables en su calidad. Tres elementos que prometen destacarla por encima de sus competidores en el mercado. Aunque hay un detalle a considerar, las personas con una subscripción paga son las únicas que podrán generar imágenes con seres humanos, mientras que los demás deberán conformarse con dibujos o paisajes. Una limitación que solo se desbloqueará con un pago 19.99 dólares mensuales. TWITTER

