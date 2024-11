Por qué los alfajores deben guardarse en la heladera y cuál es el secreto detrás

por qué hay que guardar los alfajores en la heladera

No hay dudas de que una de las golosinas más preferidas de las personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina es el alfajor. Dos capas de galletitas y con relleno de dulce de leche que generan un gran sabor, pero que debe tener un cuidado muy especial.

El alfajor es una de las golosinas que más se consumen en los recreos de los colegios, en los tiempos libres del trabajo o después de una cena a modo de postre, aunque pocos conocen cómo deben conservarse para que mantengan su calidad y sabor por un tiempo más de lo regular. Este proceso de conservación es necesario en jornadas donde el clima es bastante caluroso.

En una foto que comenzó a circular en X (Ex Twitter), una persona le agradeció a un kiosquero que tomó la decisión de colocar todos los alfajores que tiene a la vente dentro de la heladera. Esto es producto de que el aumento de la temperatura va a generar que el chocolate se derrita, se despegue de la capa de masa y al abrirlo no se pueda disfrutar de la golosina original.

Además, se debe considerar que un alfajor puede extender su vida útil dentro de una heladera, ya sea para consumirlo en un lapso de dos días después de haber sido comprado o porque se quiere guardarlo para más adelante. "Los productos pueden congelarse (siempre envueltos) y deben ser descongelados en la heladera (para que el ascenso de la Temperatura sea paulatino), dentro del mismo envoltorio en el que fue descongelado", expresan desde la web de Havanna.

Mientras que en zonas donde el calor no es tan preponderante, o en estaciones como el otoño y el invierno, el alfajor puede colocarse en cualquier alacena o lugar que tenga contacto con la temperatura ambiente, ya que el producto no sufrirá cambios. Lo importante es que no debe estar cerca de fuentes que emitan calidez, debido a que van a alterar su composición.

Cuál es el TOP 3 de los mejores alfajores de la Argentina

En un país como la Argentina que se consume una gran cantidad de alfajores, las personas elaboran un ranking personal sobre cuáles son los mejores que se pueden conseguir en los kioscos como en tiendan especializadas. Sin embargo, en esta oportunidad, la respuesta quedó en manos de la Inteligencia Artificial, como es el caso de ChatGPT.

1. Havanna

La elección de este producto se basa en una serie de comentarios que recopiló en la web en donde expresan que dispone de un sabor único que es muy difícil de igualar e incluso de superar.

2. Jorgito

Además de disponer de un precio que lo hace elegible entre grandes y chicos, se trata de una golosina que guarda una enorme relación con su bajo costo pero su destacada calidad.

3. Guaymallén

Lo particular de esta elección es que la tecnología decidió quedarse con dos versiones del producto. Una es la tradicional como la que viene con relleno de dulce de leche y la otra es la de fruta.

Para algunos este ranking no tiene mucho sustento, pero la elaboración por parte de ChatGPT fue producto de una serie de comentarios, reseñas, popularidad de las marcas y la vigencia de las mismas en el mercado. Esto provocó que haga una elección de cuáles son los mejores alfajores que se consiguen en el país, pero sin haberlos probado.