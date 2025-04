Israel dice que hay comida de sobra en Gaza, la ONU dice que es ridículo

FOTO DE ARCHIVO. Niños palestinos esperan recibir comida preparada por una cocina benéfica, durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Naciones Unidas tachó el martes de "ridícula" la afirmación de Israel de que había alimentos suficientes en la Franja de Gaza para un largo periodo de tiempo, a pesar del cierre de las 25 panaderías del enclave apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos.

No se ha entregado ninguna ayuda al enclave palestino desde el 2 de marzo. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que no permitirá la entrada de ningún tipo de bienes y suministros en Gaza hasta que Hamás libere a todos los rehenes.

En marzo, Israel reanudó sus bombardeos sobre Gaza tras una tregua de dos meses y volvió a enviar soldados al enclave.

COGAT, la agencia militar israelí que coordina las entregas de ayuda, dijo el martes que durante la tregua entraron en Gaza unos 25.200 camiones, que transportaron casi 450.000 toneladas de ayuda.

"Eso es casi un tercio del total de camiones que entraron en Gaza durante toda la guerra, en poco más de un mes", dijo COGAT en una publicación en X. "Hay comida suficiente para un largo periodo de tiempo, si Hamás deja que los civiles la tengan".

Cuando se le preguntó por la declaración, el portavoz de la ONU Stephane Dujarric dijo a los periodistas: "En lo que respecta a la ONU, eso es ridículo... estamos al final de nuestros suministros".

"El PMA no cierra sus panaderías por gusto. Si no hay harina, si no hay gas de cocina, las panaderías no pueden abrir", añadió Dujarric.

Antes del alto el fuego de dos meses, los expertos mundiales en seguridad alimentaria advirtieron en noviembre que existía una "fuerte probabilidad de que la hambruna sea inminente en zonas" del norte de Gaza.

La guerra de Gaza se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás mató a 1.200 personas en el sur de Israel y tomó unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes. Desde entonces han muerto más de 50.000 palestinos, según las autoridades sanitarias palestinas.

Con información de Reuters