¿Por qué el ajedrez es mucho más que un juego y cómo puede ayudar a la salud de las personas?

Señalaron que el ajedrez puede prevenir el desarrollo de enfermedades

Uno de los juegos de mesa más populares, pero que demanda una gran concentración, es el ajedrez. Su tablero con piezas que pueden desarrollar un sin fin de movimientos se transforma en atractivo ideal para romper la rutina. Aunque no solo sirve para obtener un momento de ocio, sino que jugarlo podría ser importante para la salud.

No es fácil aprender a jugarlo, pero con un poco de práctica se pueden recordar los movimientos de cada una de las piezas y el resto depende bastante de las estrategias que se empleen para obtener la victoria durante las partidas. Un juego que además podría ayudar en el desarrollo de nuevos conocimientos y que a futuro entregaría beneficios para la mente.

"El ajedrez es un juego con cualidades educativas y terapéuticas, ya que ayuda a la resolución de problemas estimulando la memoria, la lógica y la creatividad. También se han realizado estudios donde se asocia a un beneficio cognitivo que disminuye riesgo de padecer Alzheimer", manifestaron desde Revista del Consumidor, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una afirmación que provocó cierta sorpresa, pero que se encuentra sujeta a un importante detalle.

Es cierto que el ajedrez es mucho más que un juego de mesa, debido a que le demanda a las personas hacer uso del razonamiento científico y del arte. Sin embargo, no hay pruebas suficientes de que contribuya al no desarrollo de enfermedades mentales. Todo nació de un artículo publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health en el 2019.

"El artículo de revisión señala que actualmente las pruebas no son lo suficientemente sólidas como para inferir una relación causal directa o recomendar una actividad de ocio sobre la otra. Además, se necesitan más ensayos para evaluar el efecto protector", expresan desde National Geographic. Aunque se destaca que la memoria a corto plazo mejora bastante en aprender a jugar al Ajedrez, como también el desarrollo cierta velocidad para procesar diferentes hechos.

Cuál es la regla del UNO que nadie respeta y realizan de manera contraria al reglamento

Uno de los juegos que más populares se volvió desde su lanzamiento es el UNO. Las personas pueden reunirse horas y horas para determinar el ganador en rondas donde varios participantes luchan por quedarse sin cartas en la mano. Aunque hay una regla muy particular que pareciera que se ejecuta de manera incorrecta y que va en contra del reglamento.

“Si eres de los que gritan 'UNO' cuando solo tienes una carta, debes saber que el propio perfil del juego desmitificó esta regla, es decir, no necesitas decir nada de nada”, señalaron desde Momos_saad. Esto permite entender que el ganador podría proclamarse de manera silenciosa y obligar a sus competidores a permanecer siempre en alerta para evitar que se consagre.