Messi le firmó la camiseta y la puso en venta por un inesperado motivo

Un joven puso en venta la camiseta original de la Selección Argentina que le firmó nada menos que Lionel Messi en Ezeiza. Los motivos del posteo que se volvió viral en las redes sociales.

Una situación inédita tuvo lugar en las redes sociales, tras el posteo viral de un joven que publicó la camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Messi. Se llama Brian Blanco Kaneki y tomó la decisión de poner en venta la prenda que le autografió el capitán argentino cuando estuvo por Ezeiza.

La publicación del joven fue en Facebook y tuvo decenas de comentarios. "Permuto por auto remera original con dos estrellas firmada por Messi en Ezeiza. La firma está hecha con lapicera", escribió desconcertando a todos, dado lo extraño de vender o permutar una casaca firmada por el ídolo de la Selección Argentina.

El posteo de Brian que se volvió viral en Facebook

Frente a esta situación, distintas personas que se hicieron eco dejaron su comentario en el posteo con expresiones contundentes. "¡Me interesa!"; "Conseguite un trabajo honesto"; "¿Es broma, verdad?", fueron algunas de las reacciones. Además, hubo otra gente que sí le ofreció un vehículo y en otra oportunidad, una fuente con asado.

Según el portal Presente Noticias, todo se trató de una broma de Brian hacia su hermano. "No la pienso ni vender ni permutar. Quería ver qué podrían ofrecer por ella, pero la remera va a ser enmarcada y colgada. La idea de publicarla más que nada salió para pelear a mi hermano, ya que no está en casa y es fanático, pero no la vendo ni la permuto en realidad", reveló.

Brian con la camiseta firmada por Lionel Messi

Vale $220.000 y tiene un mensaje secreto: la bombilla que Messi pagó tras el Mundial

Lionel Messi pagó nada menos que 220.000 pesos por una bombilla particular después de haber ganado el Mundial de Qatar 2022. El mismo capitán de la Selección Argentina se encargó de mostrarla a través de las redes sociales y la imagen se viralizó, en especial a través de su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), donde tiene 419 millones de seguidores. A partir de ese momento, comenzaron a surgir precisiones acerca del origen de este producto.

Una vez consumado el tan ansiado título en el Estadio Lusail de Doha el domingo 18 de diciembre, el delantero de PSG mandó a hacerse una bombilla con los dibujos de la Copa del Mundo y las tres estrellas para tomar en el mate que lleva los nombres de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Sin embargo, hubo más detalles que llamaron la atención al respecto: el precio y un "mensaje secreto" incluido.

El capitán de la Selección Argentina suele tomar mate en cada concentración, tanto de "La Scaloneta" como de PSG. Sin embargo, todo cambió para él a partir de aquella histórica final frente a Francia: ahora lo hace con un producto especial que fabricó Federico Bresciani, un artesano uruguayo que vive en Montevideo. Sin embargo, aclaró que todavía "nadie sabe" la inscripción que está en una parte del artículo, ya que solamente la conocen "Leo" y su familia. "Sólo nosotros sabemos qué le escribimos en la parte de atrás de la bombilla", informó Bresciani. La misma es de oro y plata, y cuesta 600 dólares.