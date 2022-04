Insólito: la reacción de un chofer cuando se le rompió el colectivo

La insólita situación interrumpió el tránsito durante más de una hora hasta que enviaron a otra persona para trasladar la unidad.

Durante la jornada de este miércoles se dio una situación especial en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. El hecho involucró al chofer de una línea de colectivos y una decisión que reflejó tanto el disgusto como la risa de quienes se hicieron eco de la noticia.

Ocurrió en la localidad de Olavarría y lo particular del momento fue que el vehículo se rompió en medio de un recorrido y el chofer se fue del lugar dejándolo en el medio de la calle. Según Canal Verte, el tránsito estuvo interrumpido por más de una hora, lo que obligó a que desde Control Urbano arriben al lugar para inspeccionar.

Después de unos minutos pudieron controlar el desperfecto vial desviando a los vehículos que circulaban por la zona, pero sin poder mover el colectivo. Por esta razón, agentes de ese área gestionaron el envío de otra persona que encima, no tenía carnet habilitante para conducir ese vehículo.

Como consecuencia, se realizó un acta para dejar constancia del uso del medio de transporte y finalmente se permitió el traslado. La desopilante noticia causó enojos y risas que fueron vistas mediante las redes sociales.

"El capitán es el último en abandonar el barco"; "Dejá, ni te preocupes"; "Manejate"; "Está mal pero no tan mal", fueron algunos de los comentarios en la publicación que realizó el medio de comunicación local a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, un joven que relata haber sido pasajero, se expresó efusivamente al respecto y dijo que el chofer "no se fue, se quedó hasta que vino el colectivo de repuesto, nos mandó todos al otro y nos fuimos todos con el mismo chofer. La empresa se tendría que haber hecho cargo de ir a buscar el micro".

De hecho, olavarrienses se expresaron al respecto, sostuvieron que las unidades de esa empresa son antiguas y brindaron su apoyo al conductor en cuestión. "¡Cómo te comprendo!"; "Capaz estaba podrido de pedir que se lo arreglen"; "Intentó hacer lo que pudo", escribieron.

