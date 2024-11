¿Es una entraña o una achura? El corte de carne que se puso de moda y cómo puede cocinarse

Un corte se está empezando a volver popular pero genera confusión si es entraña o una achura.

No hay dudas que el asado es la comida por excelencia que los argentinos más disfrutan y pareciera que su elaboración está recibiendo un nuevo corte de carne que despiertas algunos comentarios. Dependiendo de la carnicería donde se lo consiga, se puede determinar que se trata de una entraña o de una achura. Aunque lo importante es que es un trozo bastante atractivo como para no cocinarlo.

Cada tanto, los cortes de carne adquieren cierta trascendencia y comienzan a estar más o menos presentes en las parrillas. Este es el caso de un corte que para muchos genera confusión, debido a que su corte puede ser considerado como una achura mientras que otros insisten que debe incluirse en la familia de la entraña.

"Centro de entraña o entraña gruesa, que es la prima lejana de la entraña. Es parecida porque tiene el mismo tipo de membrana en ambos lados y una fibra bien gruesa. Es más gorda y la encontramos pegada a la columna vertebral del animal", expresó Laucha de Locos X el Asado. El trozo de carne es de un tamaño importante y al cocinarse entrega una jugosidad que invita a probarlo.

Sin embargo, el centro de entraña para el youtuber, que se especializa en la confección de carnes asadas, no se trata de una entraña en sí, debido a que hay una clara diferencia con la original. "No se la suele ver en carnicerías, porque sale como achuras", comentó. Por lo general, estas se venden juntas y no están disponibles a la venta por separado. Mientras que su preparación es una similar a la de cualquier carne. No hay ningún secreto por detrás, y queda a gusto del parrillero.

La centro de entraña a diferencia de la original dispone de un elemento que provoca que haya comenzado a popularizarse y es que su precio la vuelve totalmente accesible. Es notorio el costo entre un corte y otro. Además por lo expuesto en el video, la jugosidad que posee es una perfecta excusa para comprarla, prender un fuego, colocarla en la parrilla y sacar conclusiones.

¿Qué son las achuras?

Se tratan de cortes de carne de vaca, también de cerdo, que se encuentran relacionados con las vísceras y menudencias que son preparadas para luego consumir en cualquier asado. A diferencia de lo que muchos creen, hay una interesante variedad y disponen de una gran popularidad entre las personas. Algunas quedan muy bien con chimichurri y un poco de pan.

Entre los diferentes tipos de achuras que se consiguen, se puede apreciar a los chinchulines, mollejas, riñones, morcilla y el más popular de todos es el chorizo. Uno que no falta nunca en la preparación de un asado. Es el que inaugura el acto de comer, y que por lo general se suele servir protegido de dos capas de pan, además alguna salsa que realza su sabor. También están aquellos que no agregan nada y lo prefieren natural.

Lo importante a mencionar es que estos cortes deben estar muy bien cocinados antes de ser consumidos. A diferencia de la carne que se puede servir a punto, las achuras necesitan de un cocción completa para eliminar la presencia de bacterias que luego pueden generar problemas en el organismo. Ya sea vómitos, mareos, dolores de panza, elevadas temperaturas y dolor corporal.