Despido polémico: lo echaron por llevar facturas al trabajo y se volvió viral.

Un despido ocurrido en un supermercado generó polémica y se volvió viral luego de que la Justicia fallara a favor del trabajador, al considerar que no cometió ninguna falta grave. El empleado había llevado facturas a su lugar de trabajo para celebrar su cumpleaños con sus compañeros, un gesto que terminó costándole el empleo, pero que finalmente derivó en un fallo judicial que lo benefició.

Según se desprende de la sentencia, las bandejas de facturas habían sido compradas en el mismo comercio donde trabajaba el hombre. Sin embargo, por un error en el cobro en caja, terminó pagando solo una parte del valor real de los productos. Al notar la irregularidad, doce días después corrigió la situación y abonó la diferencia correspondiente.

La reacción del empleado que llevó facturas al trabajo y fue despedido

Lejos de intentar ocultar lo sucedido, el trabajador informó de manera voluntaria a la empresa sobre el error con la intención de que la cajera involucrada no recibiera una sanción. A pesar de este gesto, en noviembre la firma le envió una carta documento notificándole el despido, argumentando “consumo de bienes” como una falta grave prevista en su contrato laboral.

Lo echaron por llevar facturas al trabajo y se volvió viral.

El tribunal que analizó el caso determinó que el despido fue improcedente. En su fallo, sostuvo que no existió intención de fraude, que el error fue subsanado con el pago posterior y que la empresa no sufrió ningún perjuicio económico. En ese marco, la Justicia le otorgó al supermercado dos opciones, la primera era reincorporar al trabajador a su puesto o bien abonarle una indemnización económica. El caso fue dado a conocer por el portal TN y rápidamente generó repercusión en redes sociales.