Cuáles son los significados de que los gatos le traigan a sus amos lo que cazaron

por qué un gato ofrece su presa

Los animales que convienen con las personas tienen un sin fin de maneras de comunicarse para expresar sus necesidades y estados de ánimo, pero no todos logran decodificar las señales. Una de ellas se repite bastante con los gatos que deciden ofrecer la presa que casaron y dejarla a nuestros pies. Algo particular y que cuenta con varios significados.

Al igual que las personas, los animales cuentan con una serie de acciones que desarrollan con el fin de comunicar una necesidad o realizar una demostración de cariño. En algunos casos, los felinos deciden alejarse del hogar y regresar con un regalo que para muchos puede ser considerado de mal gusto como es ofrecer la presa que acaban de capturar.

por qué un gato ofrece su presa

"Anoche la gata me trajo un alacrán a la habitación. No puedo creer la cantidad de bichos y animales de distinta índole que han pasado por mi casa este último año. Harta de ser Blancanieves", manifestó Proletaria Tech, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Lo particular de este caso es que hay algunos alacranes que son venenosos, como aquellos que cuentan con las pinzas alargadas y una sola cola puntiaguda.

En lo que respecta al comportamiento de los felinos, los profesionales comentan que se trata de algo instintivo. "La caza está tan arraigada que muchos gatos la practican incluso cuando no tienen hambre. Por eso, cuando los gatos cazan por diversión, llevar el fruto de su trabajo a casa es algo muy natural", expresan desde de The Dog People.

Además, se debe considerar que los gatos ofrecen sus presas por razones que se encuentran vinculadas al afecto que nos tienen, nos quieren enseñar a cazar y conseguir nuestra propia comida, que cuidemos de lo que capturó o está teniendo un gesto de amistad al compartir algo que considera valioso para su apreciación.

Cuidado: este es el tiempo máximo que podés dejar solo a tu gato en casa

No es lo mismo que un animal salvaje que uno que se encuentra domesticado, debido a que este último necesita de ciertos cuidados que adquirió al tener contacto con los seres humanos. Por lo tanto, no se recomienda dejar a los gatos un largo tiempo en soledad sin nuestra compañía, ya que va a afectar bastante a su comportamiento.

A diferencia de los perros, los gatos no necesitan salir a la calle para realizar sus necesidades porque cuenta con el arenero para su uso. Aunque los especialistas recomiendan que una felino no tiene que pasar más de 12 horas en soledad desde que nos marchamos en casa. En caso de que nos vayamos por un tiempo prolongado, se aconseja dejar bastante comida y agua.

El hecho de que el animal esté tanto tiempo en soledad va a provocar que pueda realizar algunas acciones que van desde romper cosas o treparse a lugares de difícil acceso que a la larga podrían poner en riesgo su salud. En caso de estar bastante tiempo en la calle, se le puede pedir a alguien de confianza y que animal conoce que se acerque al hogar para ver cómo se encuentra.