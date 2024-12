¿Cómo son las olas traicioneras y en que zonas de la costa atlántica pueden registrarse?

Cómo son las olas traicioneras

Uno de los puntos más elegidos por los argentinos para pasar las vacaciones es la Costa Atlántica de la Argentina, debido a que ofrecen una gran cantidad de centros turísticos para romper con la monotonía de la rutina. Aunque se recomienda tomar ciertos recaudos y mucho más con aquellas olas que son consideradas como traicioneras.

Para escaparse de las elevadas temperaturas del verano, las personas deciden refugiarse en la frescura de la costa porque cambia bastante el clima durante las noches y esto permite obtener horas de sueño de gran calidad. Mientras que en el día es costumbre asistir a la playa para disfrutar de la arena, el sol, pero más que nada del agua.

"Estas personas estaban a punto de ver un tipo de ola que se llama Sneaker Wave también llamadas olas traicioneras son un fenómeno en donde una ola mucho más potente que el resto del oleaje irrumpe de manera inesperada en la costa", expresó C de Ciencia, como figura su usuario en YouTube. En las imágenes se puede apreciar que las personas pasaban un tiempo con mucha tranquilidad pero la misma se vio interrumpida por un gran cadual de agua.

Por lo general, las olas traicioneras, también llamadas olas de zapatillas, no tiene un patrón que permite adivinar su presencia en la costa. Lo único que es seguro es que se trata de un marea que es más fuerte que las que habitualmente se ven en un día cualquiera de playa. Se caracterizan por tener una gran fuerza y dejar un enorme caudal de agua que arrastra personas y objetos hacia el océano. Hay un dicho porta la promesa de anticipar su llegada cada siete olas pero no existe comprobación científica alguna que sustente esta información. Por ende, solo resta prestar atención y tomar ciertos recaudos.

Qué significa la bandera negra y amarilla en la playa y por qué hay que tener precaución

Así como hay señales de tránsito, la playa también cuenta con las suyas para informarle a las personas cómo se encuentra el mar y qué tipo de recaudos deben tomar ese día antes de bajar. Son varias las advertencias, pero una de ellas es bastante particular porque porta la presencia de una bandera negra y amarilla.

Así como la bandera roja señala que no se puede ingresar a la playa porque el mar representa un peligro para las personas, la que porta los colores amarillo y negro es una señal intermedia. En este caso, el agua no entrega grandes dificultades para la gente pero tampoco se deben confiar Se ruega tomar ciertos cuidados y no realizar maniobras que no suelen hacer.