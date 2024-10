Cómo es la nueva forma de preparar fernet y por qué no lleva gaseosa

cómo armar un fernet sin gaseosa

Una de las bebidas que más se consume en diferentes puntos de la Argentina es el fernet, pero una preparación que comenzó a circular en X (Ex Twitter) invita a dejar de lado a la gaseosa y utilizar otro ingredientes que cambian de gran manera al trago. Se trata de uno que despertó varios comentarios por parte de las personas.

La receta más difundida al momento de preparar un fernet es colocarlo junto a un par de cubitos de hielo y una cantidad considerable de Coca Cola. El efecto que se produce entre el sabor amargo de la bebida alcohólica y el dulzor de la gaseosa es algo único que muchos disfrutan. En las últimas horas, se conoció una nueva preparación invita a quitar a uno de los ingredientes más característicos.

cómo armar un fernet sin gaseosa

Fernet sin gaseosa

1. Comenzar la preparación con Gancia.

2. Sumar a la mezcla soda.

3. Exprimir medio limón hasta que este quede sin jugo.

4. Sumar el fernet.

5. Nuevamente agregar limón.

En los comentarios se puede apreciar que es una persona tildó a este trago de "Ferroviario". Sin embargo, los demás usuarios le remarcaron que se confundió de gran manera, debido a que es uno que se compone de fernet, Cinzano y hielo. Mientras que un tercero comentó que se trata de un aperitivo que dispone del nombre de Vermú.

Tampoco hay consenso con la segunda clasificación que le dieron al trago que fue armado por el abuelo, ya que el Gancia no ingresa dentro de la categoría de Vermú porque no cumple con la clasificación de ser macerado en vino como es el Cinzano.

Compró 56 fernet, lo estafaron y no pudo creer lo que tenían las botellas: "Nos cagaron"

En las redes sociales se generó un enorme revuelvo después de que una persona mostrara que lo estafaron con 56 botellas de fernet que parecían ser originales, pero que contaban con una pequeña alteración en sellado de la tapa y que de haberle prestado atención podría no haber desperdiciado el dinero que invirtió.

“¿Cómo me di cuenta? A veces puede ser que lo vendan en un supermercado y no se den cuenta, la tapa está como manipulada, entre las letras está pintado de negro. Las letras no encajan bien en el Branca”, manifestó la persona en el video. En el cual se aprecia que las letras no condicen, mientras que el envase original su visibilidad es más que clara.

En tanto que en el interior había un secreto que terminó de exponer la estafa. “La botella es la misma, esta la tomaron y la volvieron a reutilizar llenando con agua y pintura. Todo pintura", agregó. Se le recomienda a las personas dañar la etiqueta del envase antes de tirarlo.