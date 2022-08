Buscó a su perro por tres años, lo encontró y comenzó a llorar

El emotivo video se volvió viral en las redes sociales y se trata de un joven que encontró a su perro después de tres años.

Un joven registró el momento en que encontró a su perro luego de tres años de intensa búsqueda. El video recorre las redes sociales, se volvió viral y conmovió a todos tras la reacción del animal, ya que cuando lo reconoció, inmediatamente comenzó a llorar.

Las historias de animales en redes sociales son incontables. En esta oportunidad, en Twitter se viralizó un video donde se observa la filmación de un joven, quien se encontraba en la calle y notó que un perro era muy similar al suyo, por lo que lo llamó por su nombre y generó el llanto del animal.

La situación se dio en Brasil y todo comenzó cuando el dueño de Jorge, el perro perdido, recibió un llamado a su teléfono celular que estaba vinculado a este tema. Allí le dijeron que había uno muy parecido al suyo en las inmediaciones de una plaza y tomó la decisión de ir a recorrerla. Luego de tres años de búsqueda, el sueño pudo concretarse. "¡Jorge, eres tú!", expresó mientras el perrito se paró, movió la cola y no paraba de llorar mientras el joven lo acariciaba. "Ay mi chico querido ¿Cómo estás?", manifestaba emocionado.

El video fue publicado a través de una cuenta de Twitter dedicada a compartir historias de animales. "Yo no estoy llorando, ustedes están llorando"; "Voy a llorar"; "Se me destroza el corazón"; "Ese amor incondicional no tiene precio", fueron algunos de los comentarios de la gente.

Una perrita se accidentó y sus "amigos" la esperaron en el veterinario

Un video viral recorre el universo de las redes sociales enterneció a todos los internautas. Los protagonistas principales son tres perritos, quienes se acercaron a la puerta de un veterinario para ver cómo estaba su amiga canina accidentada.

Es sabido que los perros son los mejores compañeros de los seres humanos, pero en esta oportunidad, se vio una gran fidelidad entre pares. El video furor lo publicó un veterinario oriundo de la ciudad bonaerense de Olavarría a través de Instagram, en el cual se observa a una perra accidentada que estaba siendo curada por el profesional, y en ese momento, capturó un curioso momento.

En la puerta del lugar, tres perros esperaban y miraban a la cámara con cara de asombro, para luego ingresar a la veterinaria con el objetivo de ver cómo estaba su amiga perruna. "Cuando una amiga se accidenta el grupo hace el aguante", escribió Rodolfo Basaldua, quien tiene una clínica veterinaria donde realiza cirugías, traumatología, internaciones, radiografías, ecografías, estilista canino y venta de pet shop.

"Después dicen 'son animales'... son fieles por sobre todo", expresó. Muchas personas se mostraron muy conmovidas al respecto de lo sucedido en el video que acumula casi mil likes.