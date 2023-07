Actividad paranormal en un avión: apareció un pasajero no "real" en pleno vuelo

Una mujer aseguró que el pasajero que estaba a su lado no era humano y horrorizó a todos en pleno vuelo: qué es lo que vio.

Una mujer que viajaba en un avión de American Airlines despertó pánico en pleno vuelo al denunciar que el pasajero que estaba sentado a su lado no era real. El hecho ocurrió en Estados Undios, en el aeropuerto Dallas Fort Worth, de la ciudad de Texas. Justo minutos antes del despegue, la mujer se levantó de su asiento, hizo un escándalo a los gritos y exigió bajarse, completamente horrorizada tras haber visto algo. El video se volvió viral en TikTok y surgieron miles de teorías al respecto. Además, se dijo que la mujer no volvió a ser vista desde entonces.

En el clip, compartido por la cuenta de TikTok @texaskansasnnn, se puede ver a la mujer discutiendo furiosa con los encargados del vuelo, rogándoles bajarse. Uno de los pasajeros filmó toda la situación, mientras muchos otros entraban en pánico y se preguntaban, completamente desconcertados, qué era lo que estaba ocurriendo. En el clip, se puede ver que el joven que estaba a su lado tenía una capucha puesta y miraba fijo sin inmutarse. De acuerdo con muchas teorías, se trataría de un ente o un ser de otro planeta.

“Te lo digo, me estoy yendo a la mierda, y hay una razón por la que me estoy yendo a la mierda", dice la mujer al comienzo del video, mientras grita y camina por los pasillos del avión, señalando a uno de los pasajeros. "Y todos pueden creerlo o no. Me importa un carajo", agrega, mientras todos la miran impactados.

"Pero se los digo ahora mismo: ese hijo de puta de atrás no es real... Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. Pueden quedarse a bordo si quieren, pero yo no voy a morir junto a todos ustedes”, agrega. Por esta razón, el vuelo se demoró tres horas, los pasajeros tuvieron que descender y volver a embarcar al rato después.

Qué es lo que vio la mujer que entró en pánico en el avión de Estados Unidos

Mientras algunos usuarios de las redes sociales se mostraron escépticos y opinaron que probablemente la mujer sufría algún trastorno mental, que lo había inventado todo o que estaba bajo el consumo de alguna sustancia, muchos otros le creyeron y generaron teorías al respecto. De acuerdo con varios usuarios, la mujer podría tener una sensibilidad especial para percibir seres de otros planos, como espíritus, entes u OVNIS.

Una de las teorías más virales en TikTok sugiere que aquel misterioso joven encapuchado sería un ser de otro planeta. Un usuario (@_fitness.junkie1980) aseguró que él estaba a bordo en aquel momento y que vio la interacción que la mujer tuvo con este joven y contó un dato espeluznante: que cuando miró al joven fijamente, notó que pestañaba de manera vertical.

"Ella estaba teniendo toda una conversación con este chico con capucha. Lo raro es que él nunca le dijo ni una sola palabra. Ella le decía cosas y él no respondía. Si ella hubiese estado ebria o drogada, el joven le habría respondido: '¿De qué estás hablando?'. Pero él estaba mirándola fijo, con un contacto visual profundo", aseguró el tiktoker.

"No quiero caer en teorías conspirativas, pero parecía que estaba hipnotizada. La azafata intentó calmarla y, cuando ella se bajó, miré fijo al joven. Me guiñó el ojo y su ojo no pestañó de manera horizontal, sino vertical", concluyó. Miles de usuarios de la plataforma se asustaron al escucharon su relato y aseguraron que podría tratarse de un reptiloide, un tipo de alienígena con aspecto humanoide y reptil que se hace pasar por seres humanos para dominarlos, según indica el mito.