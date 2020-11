Ángela Torres hizo un contundente descargo en sus redes sociales tras el violento episodio que protagonizó Sebastián Villarreal, quien acuchilló a Julieta Antón y Sofía Bovino en una escuela de danza. La cantante publicó un video en el que pedía que los hombres se tomen el trabajo de reflexionar y conversar entre ellos sus actitudes machistas para modificarlas.

En principio, Torres manifestó su preocupación por los femicidios en Argentina. "Yo ya estoy muy cansada, como que realmente es muy angustiante, todos los días levantarme a la mañana y ver que hubo un caso de femicidio, de abuso, de violación". "Y lo que últimamente más se me viene a la mente es lo feo y desconsiderado que es que ustedes, varones, no se hagan cargo del lugar que ocupan en la sociedad y no decidan transformarlo”, denunció la cantante.

“No entiendo como ustedes, chabones, no se sienten incómodos con nuestra incomodidad, con lo que tenemos que vivir todo el tiempo y no entiendo cómo no se dan cuenta que ustedes quizás van plantando esas semillas: desde sexualizarnos en todas las canciones, o en sus grupos de varones, o no sé, ¿no les da incomodidad ni les parece horrible que si nosotras vamos caminando y tenemos siempre un chabón atrás, vivamos con miedo, hasta que ustedes están media cuadra atrás?", continuó Ángela indignada.

Expresamente, Torres les hizo un pedido a los varones: "Siento que es momento de que ustedes se lo empiecen a replantear y empiecen a armar su propio movimiento, a decir 'yo no estoy de acuerdo con esto', que intenten transformar de a poco las cabezas de sus amigues”. La cantante pidió que los hombres empiecen a expandir el mensaje para poder ponerle pausa a esta problemática.

“Necesitamos que empiecen a levantar la voz. Estoy segura de que hay un montón de conductas machistas que ustedes también las sufren. Entonces no puedo creer cómo son tan cagones y no se animan a frenarle el carro a un amigo. Siento que ustedes también están reprimidos y que es una mierda"

Durante el video, la cantante consideró que “es muy desesperante ver que nosotras estamos todo el tiempo deconstruyéndonos, aprendiendo, cada vez más juntas y teniendo en claro lo que queremos y lo que hay que cambiar, y ustedes ahí mirando todos como si no pasara nada".

"Pasan cosas horribles y son ustedes los que las tienen que cambiar también, avívense”, siguió diciendo Ángela en su descargo y pidió: “Dejen de ser unos machistas de mierda. Avívense. Evolucionen y abran la cabeza, sean más empáticos"

“Tengo tantas historias. Desde el que no se quiere poner un forro y coge igual con vos. ¿Qué soy? ¿Una muñeca inflable? Eso es chico al lado de todas las cosas horribles que tenemos que atravesar. De verdad, esto es un llamado a la conciencia y que se despierten un poco, dejen de ser tan cagones y anímense a transformar la sociedad”, concluyó la actriz.

En Argentina, cada menos de 30 horas una mujer es asesinada por un varón violento que en el 90% de los casos se trata de su pareja u hombre con el que compartía un vínculo sexo-afectivo. Pero la violencia machista se evidencia también en las calles y en el trabajo. La necesidad de visibilizar esta problemática es fundamental y eso fue lo que hizo Ángela Torres.

Si sufrís o conocés a alguien que es víctima de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 hs., los 365 días, a través de un llamado al 144, por WhatsApp al 1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app.