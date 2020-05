Romina Manguel es una de las periodistas de América TV que mayor cantidad de flashes acapara al momento de declarar. Y no sólo sobre temas políticos, claro está: la comunicadora abarca infinidad de aristas que lejos están de estos tópicos. De hecho, en las últimas horas sorprendió con una confesión íntima que ningún ciudadano se esperaba.

Desde la comodidad de su hogar y en diálogo con Basta Chicos Podcast, Manguel reconoció: "A la noche me pongo una remera de Mickey, digo que estoy a dieta, me hago una sopa. A los cinco minutos me levanto y estoy con un tarro de dulce de leche y una banana".

"Vuelvo a la cama y miro películas de Netflix, ese es todo el Rock And Roll de mi vida con mis hijas. No hay tanto galán. Te diría que no hay", agregó la periodista, quien manifestó tener una vida sin sobresaltos y alejada de vínculos sentimentales (o cualquier cosa por el estilo).

Por otra parte, Manguel advirtió: "Tampoco sé si soy del estilo que se busca. Si yo fuese hombre no sé si me gustaría. Me gustaría una más que cocine, que no te cuestione, que todo le parece que está bien, que todo el día tenga buena onda, que se prenda en todo. Yo no soy así".