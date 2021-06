El Chino Maidana le contestó al youtuber Yao Cabrera: "Te voy a fajar para que te vayas del país"

Marcos Chino Maidana aceptó el desafío del youtuber Yao Cabrera y aseguró que lo "fajará" para que se vaya del país. El reto se da a días de la polémica y tremendamente lucrativa exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul.

El crecimiento de los creadores de contenido en distintos ámbitos hace que deban pensar nuevas oportunidades e ideas para atraer más público y, por qué no, ganar algo más de dinero. Con el antecedente cercano de la pelea entre el ex boxeador Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, el creador de contenido uruguayo Yao Cabrera desafió a Marcos Chino Maidana a una exhibición de boxeo. "No peleo ni con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", disparó el ex deportista santafesino ante el reto del polémico youtuber.

El domingo pasado se desarrolló una velada pugilística que se llevó todos los flashes a pesar de que no había en disputa ningún título mundial ni nacional. El legendario Floyd Mayweather se enfrentó al youtuber Logan Paul en una exhibición que reportó ganancias astronómicas para ambos peleadores: se calcula que solo con las ventas del Pay Per View se recaudaron más de 200 millones de dólares. El boxeador no "pudo" noquear al youtuber, por lo que no hubo ganadores, ya que no participaron jueces que puntuaran la pelea.

Con este combate en mente, el polémico youtuber uruguayo Yao Cabrera desafió a Marcos Chino Maidana. "Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, retó el influencer oriental, que vive en Argentina y al que rodean situaciones más que controversiales como episodios de violencia y abuso de menores. La respuesta por parte del ex boxeador llegó este martes y fiel a su estilo frontal, Maidana disparó con un video publicado en las redes de sus hijo Yoyo, conocido como Rufus, que también escribió: "Si no lo mata él, lo mato yo, je".

"Yao Caverga (dixit), mirá: yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, aseguró el santafesino mirando a cámara. El hijo de Maidana también aprovecho para aclarar: "Por las dudas, yo no trabajo con esos personajes, solo estoy como ustedes que quiere que lo cague a palos. Y si no lo hace él, lo hago yo". Minutos después de que este video se viralizara, Yao Cabrera realizó una publicación en la que insistía en que si Maidana le gana, se irá del país.

El youtuber también aclaró que la idea es donar todo lo recaudado a "una fundación y personas que lo necesiten". De todos modos, Maidana no fue el único que le contestó a Cabrera, ya que también lo hizo Walter Matthysse Jr, sobrino de Lucas Matthysse, otro histórico boxeador nacional. Walter tiene 22 años y debutó como profesional en el 2020: "Me dijeron que me andas buscando a mí también, así que te desafío a sólo un guanteo (en vivo o como quieras) a 4 rounds nomás. Si me los aguantás, vemos qué arreglamos (seguramente el gran Chino Maidana no acepte tu desafío porque todos sabemos que te puede mandar al hospital con las manos atadas si quiere)".