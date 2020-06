Diego Leuco hizo el ridículo al aire al querer desmentir a Kicillof y reconoció que no sabía lo que decía El conductor aseguró que no era real la cifra de los testeos, pero luego demostró su error al no tener fundamentos claros.

Hace 2 horas | 09.24 Diego Leuco se dejó en evidencia solo. En su programa "Ya somos grandes" en TN, el periodista aseguró con toda firmeza que no era verdad que se habían hecho 60 mil testeos en Provincia de Buenos Aires. En un intento de desmentir a Axel Kicillof, marcó: "De dónde sacó Kicillof lo de los 60 mil testeos te vas a enterar en un ratito, pero NO es verdad". VIDAL en salud: ABANDONO TOTAL "No es cierta esa cifra", sostuvo el conductor durante gran parte del programa. Pero al momento de dar los fundamentos, su teoría se fue debilitando. "En principio, es dudoso", afirmó y se preguntó:"¿Es cierto que en la Provincia se hizo prácticamente el doble de testeos que en la Ciudad, como dijo Kicillof?. "La respuesta es: nadie sabe pero en principio, no". MÁS INFO Medios El insólito editorial de Diego Leuco llena de fake news "Ojalá estemos equivocados, ojalá el gobernador de la Provincia tenga razón, ojalá (sic) sean 60 mil testeos", finalizó diciendo el periodista sin argumentar su supuesta hipótesis y cerró con una insólita conclusión: "Aunque fuera verdad, es poco igual". TWITTER

