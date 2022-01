Video impactante: un cadaver volvió a la vida estando en la morgue

Un impresionante clip llegó a Reddit y al cabo de unos minutos ya había miles de teorías al respecto de este suceso.

No caben dudas que, con el avance de la tecnología, muchos de los sucesos que pasan en el mundo quedan grabados y con pruebas claras, por lo que así pudieron investigarse más a fondo diversas situaciones que antes no tenían explicación. Sin embargo, hay algunas cosas que, pese a mostrar pruebas, alteran la lógica humana y resultan incomprensibles, como el reciente video viral de un cadáver volviendo a la vida.

A través de la red social Reddit, un usuario compartió un polémico clip de un morgue rusa, en donde se podía ver con total claridad el momento en que uno de los cadáveres empezaba a moverse hasta lograr incorporarse del todo y salirse del plano de la cámara de seguridad. Aunque si bien el video no muestra la reacción de ninguna persona presente en la locación, rápidamente llevó a que se pensaran muchas teorías al respecto.

En el video, el cual se cortó para adaptarlo a los tiempos permitidos en la red social, se puede ver como el cadáver comienza por levantar su brazo e intentar recuperar la movilidad, posteriormente se quita la sábana con la que tenía cubierta la cara y empieza a incorporarse lentamente. Así es como, al cabo de unos segundos el hombre que volvió a la vida, terminó parado y caminando nuevamente, como si solo se hubiera despertado de un sueño profundo.

Por supuesto que, a penas de publicó el video, fueron miles las teorías que surgieron alrededor del tema, pero no hubo mucho tiempo más para analizar, ya que las autoridades de Reddit decidieron dar de baja el clip: "Los moderadores retiran publicaciones de las feeds por varias razones, incluyendo mantener a las comunidades seguras, civiles y fieles a su propósito".

Teorías sobre el cadáver viviente

Pese a que muchas personas quisieron explicar que podría tratarse de algún caso en donde la persona había sido falsamente dada por muerta, como sucedió repetidas veces con aquellos pacientes que sufren catalepsia, la gran mayoría llegó a la conclusión de que el video era falso por varias razones.

En un principio, se analizó que las imágenes eran de muy buena calidad, situación poco frecuente en las cámaras de seguridad situadas en estos lugares. Además la locación no se parecía en nada a una morgue ya que tenía amplias ventanas con luz directa de sol y no parecía mantener ningunas de las condiciones para evitar la descomposición de los cuerpos. Sin embargo, ya sea que el video es falso o no, al momento de darse de baja contaba con más de 700 comentarios que debatían sobre el tema.