Quién es "Chuchu": el joven de Monte Grande que se volvió viral con su baile

Chuchu, el joven que se volvió viral por su baile

No hay una explicación que valga, pero hay personajes que impactan de determinada manera en la gente que, con un simple gesto, pueden llegar a lograr una masividad impensada. Este fue el caso de Walter Javier Ledesma, un joven de 23 años de Monte Grande que se convirtió en meme gracias a un video de su festejo de Navidad.

En la filmación se lo puede ver a Walter, ahora conocido como "Chuchu", en lo que parecía ser una fiesta clandestina bailando de una forma muy particular. Pero no se hizo famoso solo por su desopilante baile, también fue por el fallido momento previo en el que se lo ve al joven pidiéndole un trago a una mujer que se encontraba en la fiesta, pero ésta lo rechazó rotundamente.

La cara de Walter se convirtió en meme y hay varios videos subidos a Youtube que superan las 17 mil vistas. Según reconoció "Chuchu", no se acuerda demasiado del momento en el que lo filmaron debido a que estaba algo borracho, pero no se arrepiente de que sus amigos lo hayan grabado. "No me había dado cuenta de la popularidad que alcancé hasta que mi familia me lo dijo", contó.

Después de su explosión, Walter Ledesma dio detalles de su vida: "Yo soy albañil y trabajo con mi papá, pero después de hacerme popular crearon un muñeco mío y así es como me divierto en las redes sociales".

El joven cosechó gran cantidad de fanáticos que le celebran sus gestos y sus divertidos bailes. Desde que saltó a la fama su video, decidió abrirse una cuenta en Instagram (@chuchuwalter) y en Tik Tok (@chuchuwalter), en donde comenzó a subir fotos y videos de su vida en Monte Grande y también, a pedido del público, de sus pasos de baile.