Máximo Menem se burló de Cecilia Bolocco por una broma en Instagram

Un seguidor le hizo un chiste elevado de tono en un "vivo", ella no se dio cuenta y el hijo que estaba atrás le aclaró lo que había pasado.

En estas épocas de redes sociales y de ocurrencias virales de todo tipo, a Cecilia Bolocco un chiste le jugó una mala pasada y terminó estallada de la risa. En un "vivo" en su cuenta oficial de Instagram (@ceciliabolocco), un seguidor le hizo una broma pesada: "Saludos desde Lomas Turbas".

La presentadora, actriz, modelo y diseñadora chilena de 56 años protagonizó un blooper por el que hasta su hijo Máximo Menem se rió. Es que, sorprendida, cuando leyó eso respondió: "Yo no sé dónde queda Lomas Turbas". Entonces, el hijo que tuvo con el ya fallecido ex-Presidente de Argentina le dijo "¡ay, mamá!", por lo que ella se dio vuelta para entender qué era lo que estaba ocurriendo.

"Lo masturbas", le aclaró el adolescente de 17 años, por lo que la reacción de Bolocco fue imperdible. Al darse cuenta, primero se tapó la boca con las dos manos y luego, entre risas, exclamó: “Ay, pero qué estúpida que soy... ¿Y quién sabe cuántas veces me habrán puesto otras cosas que yo no entiendo?”.

“¡Qué inocente! No te diste cuenta”, acotó entonces Menem. Si bien ella intentó cambiar abruptamente de tema y olvidarse de esta anécdota graciosa, completó mientras leía los comentarios de otros seguidores: “¿Quién me lo habrá mandado? Porque encima me lo escribió en letras grandes para que lo vea”.

Bolocco habló sobre la muerte de Carlos Menem a los 90 años

En el diálogo con el programa chileno De tú a tú, aseguró: "Cuando supe que lo habían conectado para extenderle su vida, me dio mucha pena. Nosotros no teníamos acceso a él. Hasta las últimas veces que conversamos con él fue siempre muy tierno y muy cariñoso. Encontrar quiénes son los culpables no me interesa, no quiero saberlo. Yo sólo sé finalmente la realidad, lo que sucedió. Y lo que sucedió fue no poder compartir con él los últimos años como nos hubiera gustado, principalmente que Máximo los compartiera con él".

"Para mí el hecho de que partiera finalmente fue un alivio, era el momento de partir naturalmente. Cuando me enteré de que murió el 14 de febrero, el día del amor... Carlos era un hombre amoroso, pero no era un hombre para formar una familia. Yo me equivoqué. Elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política, y no es que no me hubiese amado... Yo sí sé que me amó, pero no tenía las habilidades para construir una familia", concluyó.