Vicky Xipolitakis enfrenta una demanda millonaria por el vuelo del escándalo

Algunos de los pasajeros que viajaban en ese mismo avión que Xipolitakis piloteó piden a la mediática una suma millonaria por "daños y perjuicios"

Ya se cumplieron seis años de un escandaloso caso mediático que todavía da que hablar. El 22 de junio de 2015, Vicky Xipolitakis fue protagonista de un evento por demás comprometido: ingresó a la cabina de mando de un avión de Austral y se grabó y se fotografió junto a dos pilotos que la enseñaron a operar el acelerador en pleno despegue. Al aterrizar, lo compartió en redes sociales y la Justicia intervino en el caso. Este miércoles se conoció que algunos de los pasajeros que viajaban ese día reclaman a Austral una suma millonaria por "daños y perjuicios".

"No solamente contra la compañía aérea, sino también contra los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje y contra la propia Xipolitakis. El último juicio que entró es de marzo de este año y corresponde a tres pasajeros. Hay un expediente que tiene 60 páginas de denuncias contra ella”, detalló Carlos Monti en Nosotros a la Mañana. A la mediática le reclaman $1.845.600. "La persona que hace la denuncia aseguró que desde ese momento se sintió perturbada, no pudo dormir, y que Xipolitakis puso en riesgo la vida de todos los pasajeros que volaban ese día", agregó.

En la causa declaró gran parte del personal de la aerolínea y también se revisó el teléfono de la vedette con el cual se filmó el video del escándalo, que tuvo gran difusión mediática. La ex Masterchef Celebrity había sido denunciada por cometer una infracción sobre el artículo 190 del Código Penal, al poner en riesgo una aeronave. Ese artículo indica pena de prisión de dos a ocho años para "el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave". En marzo de 2019, la modelo cumplió con la probation que le impusieron y realizó 295 horas de trabajo comunitario en una parroquia de Lanús, además de haberle pagado 20 mil pesos a la aerolínea.

Lo que declaró Xipolitakis después del escándalo

Apenas viralizado su video arriba del avión, Xipolitakis contó que tuvo que irse de su casa porque "no paraba de llorar". "Si ellos no sabían que no podía acelerar el avión, cómo iba a saberlo yo", dijo. Y generó mucha polémica al contar que la charla con los dos pilotos había adquirido un cariz sexual: "Uno no empezó a decir 'este avión es tuyo, lo pagás con los impuestos'. Yo respondí riendo: 'Lo pago con todo lo que me chorean'. Entonces él acotó: 'Sí te rompés el cul... trabajando'. Y yo rematé: 'Sí, literal, já'. Pero después aclaré: 'No, en el buen sentido lo digo'. Ahí me preguntaron si me gustaba que me hicieran la cola. Al principio me reí, pero a la tercera vez que insistió, ya me sentí incómoda. Y no fue la única vez". Los dos pilotos insistieron alrededor de los gustos sexuales de Xipolitakis y, según contó, también le consultaron qué tipo de sexo le gustaba y que también tomaron whisky durante el vuelo: En pleno vuelo, de repente uno dice 'sacá el whisky' y aparece una botella comprada del free shop. Escucho que otro dijo 'traé dos hielos'. Me quedé paralizada porque le tenía mucho respeto al avión. Me parecía un horror, nunca imaginé el riesgo porque finalmente mi vida estaba en peligro y yo me amo". Luego, detalló lo que ocurrió cuando aterrizaron en Rosario: "La charla terminó en que me dio una tarjeta cuando me bajaba del avión. Me quería garch..., esa es la verdad, me pidió que le pasara las fotos y el video".