Una alegría: podrían darle el alta mañana a Víctor Hugo.

El domingo a la tarde la familia de Víctor Hugo Morales se llevó un susto luego de que internasen al periodista por una pequeña falla cardíaca. El uruguayo sufrió una arritmia que lo acompaña desde hace un tiempo. Ahora, desde el entorno informaron que fue operado con éxito y le colocaron un marcapasos.

"Se encuentra sin molestias ni dolores, por lo que el equipo médico está evaluando darle el alta en las próximas 24 horas", dice el parte médico de Víctor Hugo, llevando tranquilidad debido a su buena evolución y a los mensajes de cariño que recibió.

Días atrás, Víctor Hugo detalló en su programa radial en AM750 que estuvo "internado desde ayer (domingo) y por esa razón voy a tener que permanecer así un par de días". Dado el parte actual, "La Mañana" podría recuperar a su conductor en las próximas semanas.

"Tengo una arritmia y en estas épocas maradonianas tan especiales, parece que tuvo algún percance, amanecí mareado y demás y me trajeron a una clínica. Me tengo que cuidar 48 o 72 horas por precaución y voy a estar ausente del programa", había contado el periodista y relator a sus oyentes, aclarando que su estado de salud estaba mejorando tras destacar que solo era "una cuestión de observación y prudencia de no trabajar demasiado" ese día.