Verónica Ojeda destrozó a las hermanas de Maradona: "Es un cachivache lo que hicieron"

Verónica Ojeda disparó con todo contra las hermanas de Maradona y contra Matías Morla después de que visitaran Debo decir (América TV).

Ana, Kity y Cali, hermanas de Diego Maradona, pasaron por Debo decir con Matías Morla y su visita al programa de Luis Novaresio generó un sinfín de réplicas. A la transmisión en vivo que realizaron Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe se sumó Verónica Ojeda que decidió hacer lo propio en Polémica en el bar. "La verdad que es un cachivache lo que hicieron. Dijeron cualquier barbaridad", aseguró Ojeda destrozando a las hermanas de Maradona, que después compartió un terrible audio en el que Ana disparaba con todo contra Rocío Oliva.

En diálogo con Mariano Iúdica en Polémica en el bar, Verónica Ojeda se despachó con todo contra las hermanas de Diego Maradona y también contra Matías Morla, quien no puede seguir representándolas porque el juez Orlando Díaz comenzó a investigarlo por pedido de los hijos del Diez en la causa que investiga los hechos que rodearon su muerte. "Tanto con Claudia o conmigo, siempre tuvieron relación", replicó Ojeda ante la acusación de las tías de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando.

"La verdad que es un cachivache lo que hicieron. Dijeron cualquier barbaridad", agregó la madre de Dieguito Fernando. Pero eso no fue todo porque Ojeda también puso al aire un audio que Ana le envió hace un tiempo criticando a Rocío Oliva, a la que ahora consideró que era "el único y verdadero amor" de su hermano: "¿Estás mirando Intrusos? Esta tarada de la Tauro… lo único que yo no tengo el número sino la llamo y le digo. Más de lo que le dio, le dio una casa a la madre, un auto, casa y departamento a ella, una camioneta, un puesto de diario al borracho ese con la madre… ¿qué más quieren?".

La ex pareja de Maradona también tuvo duras palabras para Matías Morla después de que este asegurara que sabía que Diego iba a morir: "No puede decir eso, es grave". "Él lo que quiere, realmente, es que todos los hijos estén peleados. Y no lo va a lograr. Porque hoy los cinco herederos legítimos que son Dieguito, Dalma, Gianinna, Diego Junior y Jana, están unidos en todo sentido", agregó una Ojeda bastante molesta con todo lo que se dijo en la visita de las hermanas de Maradona y Morla a Debo decir.

Después de asegurar que tras la muerte del Diez ninguna de las hermanas se comunicó con ella para saber cómo estaba Dieguito, Ojeda explicó que su hijo está al tanto de que su padre murió. "Yo le conté la verdad porque hablé con los profesionales que trabajan con él y me dijeron que hiciera eso. Me da mucho pena cuando me pregunta por qué los médicos no lo pudieron salvarlo. Eso me parte, me pongo mal yo y no sé qué contestarle. Es chiquito todavía", agregó la blonda ante la consulta de Chiche Gelblung.