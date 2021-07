Verónica Llinás dio a conocer cómo afectó el ACV a Soledad Silveyra

La actriz protagoniza la obra Dos Locas de Remate junto a Solita y habló al respecto en el programa de Alejandro Fantino.

En el ciclo Fantino a la tarde, estuvo como invitada la actriz Verónica Llinás y presentó la obra de teatro que encabeza junto con Soledad “Solita” Silveyra. Entrevistada por Alejandro Fantino y su equipo de panelistas, la celebridad se explayó sobre cómo afectó la pandemia a su trabajo, cómo se reinventó y, ante una pregunta del periodista Luis Ventura, reveló de qué manera el accidente cerebro vascular que sufrió su compañera hace algunos meses incidió en la obra.

“¿Cómo se trabaja y se convive con una compañera que tuvo un accidente cerebro vascular como Solita? ¿Cómo se recuperó?”, preguntó Ventura a la intérprete de Inés Murray Tedín Puch en Viudas e Hijas del Rock and Roll. “No, muy bien. La verdad que su incidente fue asintomático, según lo que ella dice. Solo tuvo un temblor. Solita es súper trabajadora, pero súper. Muy seria. Se contrató una coach para pasar la letra, que la estudiamos durante todo el parate de actividad teatral que hubo”, respondió la actriz y concluyó: “Le pone mucha garra, pero realmente no siento que le haya quedado ninguna secuela”.

En cuanto a la obra que está en cartelera en el Teatro Astral, Dos Locas de Remate, Llinás explicó que se trata de un reencuentro entre dos hermanas muy diferentes entre sí. “Una de ellas, que la interpreto yo, es la dueña de la casa y está llena de tocs y manías relacionadas a la desinfección y la limpieza, que ahora parecieran normales por la llegada del Covid”, expresó la artista y continuó en alusión al personaje de Silveyra: “La hermana mayor que se quedó cuidando a la madre. Es como más acotadita y terminó sin casa. Mi personaje le suele decir que es 'cortita'”. Luego, la entrevistada aclaró que se trata de una comedia y que el público se ríe mucho.

De esa manera, la celebridad hizo un breve resumen de la obra que se puede ver de viernes a domingos y bate récords de espectadores. De hecho, la ex compañera de Antonio Gasalla confirmó que, a partir del 10 de julio, los sábados harán doble función, debido al éxito de Dos Locas de Remate, a pesar de que la sala del Astral está reducida al 50% por los protocolos de sanidad.

Casera

Por su parte, la periodista Marcela Tauro le preguntó a Llinás sobre la posibilidad de llevar la obra a las plazas teatrales de Mar del Plata o Carlos Paz en el verano y la respuesta de la actriz fue algo reticente. “A mí no me gusta irme. Me gusta quedarme en mi casita, con mis animalitos. Vivo en La Reja, tengo ocho perros, cuatro gatos, soy muy casera”, reveló la actriz de Educando a Nina.