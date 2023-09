Cómo va a ser el verano 2024 en Argentina

Varios expertos adelantaron el posible escenario climatológico durante el verano 2024 en Argentina.

Hace pocos días, un informe realizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio una alerta sobre las olas de calor que se han registrado en diferentes partes del planeta y estas no se habrían dado sin el cambio climático que ha afectado a varios entornos. Teniendo presente este escenario cómo se comportaría el clima durante el verano 2024 en Argentina.

Esta información se da por medio de un estudio que fue previamente difundido por el grupo World Weather Attribution, el cual sostiene que las temperaturas registradas durante el verano en los Estados Unidos fueron bastante altas a tal punto de provocar incendios forestales.

La situación es un poco preocupante, ya que, en estos territorios los habitantes vivieron una estación bastante sofocante. Por eso, es necesario conocer de la mano de especialistas el inminente futuro que en pocos meses tendrá la llegada del verano.

Según le dijo Sergio Jalfin, meteorólogo, a Infobae por el momento las temperaturas del siguiente verano no se pueden dar a conocer ya que las mismas estarán días más tarde. "Las primeras proyecciones llegarán recién en el mes de octubre con el pronóstico trimestral que publica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todos modos, la tendencia global muestra que tendremos olas de calor más frecuentes, más severas, que duren mayor cantidad de días y abarquen más zonas”, sostuvo el especialista.

En la misma sintonía Carlos Zotelo, experto en el CONICET remarca que la población en algunos casos se asusta por lo sucedido y considera que lo mismo va a ocurrir en este sector del planeta. "En principio, no hay una conexión directa, por lo menos en una escala de tiempo tan pequeña. Si bien hay conexiones entre lo que sucede en cada hemisferio principalmente por las corriente marinas, estamos hablando de ciclos mucho más grandes”, remarcó.

“Ahora bien, eso sería por un lado alentador, pero por otro lado hace unos años atrás hubo apenas dos olas de calor; después hubo cinco olas de calor. El año pasado, nueve olas de calor, es decir, va como en tendencia incrementándose. Si, además, sumamos que estamos en invierno, manejando valores máximos de temperatura típicos de inicios de primavera, con 20 a 22 grados en muchas localidades del centro del país, parecería entonces que vamos camino a un verano que va a estar complicado”, complementó Zotelo.

Teniendo en cuenta que en pocos días llegará la primavera, los especialistas han agregado que probablemente esta nueva estación sea un poco más cálida, muy similar a lo que ocurrió en algunos días del invierno, en los cuales hubo interrupciones de aire frío en lo que podría considerarse como un periodo benévolo. Por lo anterior, probablemente se esperan días muy calurosos con valores térmicos más altos.

“Manejamos valores normales de enero y después tuvimos temperaturas por encima de lo normal, muy fuertes en marzo en abril y en principios de mayo con temperaturas que eran típicas de septiembre. Vamos camino a un fin de año similar, con temperaturas por encima de lo normal, con un inicio del verano más cálido, quizás anticipado también como sucedió el año pasado. Y parece que esta esta tendencia de tener un verano que arranca temprano y que se va más tarde, se va a repetir este año”, remarcó Jalfin.

Un aumento en la temperatura

Los expertos mencionan los registros de temperatura alcanzados en el hemisferio norte durante el verano. "Hubo más de 50 grados en el desierto de Nuevo México en Estados Unidos y también se registraron 80 grados y 8 décimas en el desierto de Sonora en Estados Unidos, según datos tomados con satélite y no con la estación meteorológica. La comunidad científica tiene que chequear ese dato. Pero de confirmarse, estamos hablando de que subimos un escalón, ya no manejamos máximas de 50 y tantos grados, sino pasamos a 80 y tantos. Y estamos hablando de un nivel de temperatura que no sé si el humano está dispuesto a soportar”, anotaron.

Por otro lado, Fernando Frassetto, meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas agrega que si bien aún no han información precisa sobre la temperatura del próximo verano sostiene que habrá una ola de calor en todas la cuencas de la cordillerana y patagónica con una mayor oferta de agua, lluvia y nieve. Este aspecto debe ser importante, ya que, el año pasado se registraron días bastante intensos que también fueron acompañador por sequías.

“En nuestras cuencas cordilleranas estamos teniendo buenas precipitaciones, que mejoran los derrames sobre los ríos pero por supuesto las hipótesis sobre el verano, no estrictamente por lo que esté pasando en el hemisferio norte, sino que por efecto del calentamiento global, el aumento de la temperatura es algo que ya estamos sintiendo estacionalmente de los últimos años. Así que seguramente la presencia de olas de calor sobre la región y con un evento Niño que tiende al calentamiento, de alguna manera vamos a sentir sus efectos”, puntualizó el especialista.