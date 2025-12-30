Para qué sirve hervir albahaca y limón y por qué es clave para el verano.

Con la llegada del calor, los mosquitos se convierten en uno de los grandes enemigos del verano. Picaduras, zumbidos nocturnos y la búsqueda constante de repelentes forman parte del ritual estival. En ese contexto, un método simple y natural volvió a ser tendencia: hervir albahaca y limón para preparar un repelente casero que ayuda a mantener a los insectos alejados.

Lejos de ser una superstición, esta combinación tiene una explicación concreta. Tanto la albahaca como el limón desprenden compuestos aromáticos que resultan molestos para los mosquitos, pero agradables para las personas. Al hervirlos, esos aceites naturales se liberan con mayor intensidad.

La albahaca contiene aceites esenciales como el eugenol, el linalol y el citronelol, sustancias que interfieren en el sistema sensorial de los mosquitos. Estos insectos se orientan principalmente por el olfato, y los aromas intensos de ciertas plantas alteran su capacidad para detectar a las personas. Por ese motivo, la albahaca se usa desde hace años en preparados naturales, plantas de balcón y remedios caseros para repeler insectos.

El limón potencia el efecto de la albahaca. Su aroma cítrico resulta especialmente invasivo para los mosquitos y, al mismo tiempo, aporta una sensación fresca ideal para los meses de calor. Además, ayuda a conservar la preparación por más tiempo y deja un perfume más agradable en los ambientes.

Cómo preparar el repelente casero paso a paso

Hacer este repelente natural es sencillo y no lleva más de unos minutos:

Colocá un litro de agua a hervir. Sumá un puñado generoso de hojas de albahaca fresca. Agregá rodajas de uno o dos limones (con cáscara). Dejás hervir entre 10 y 15 minutos. Apagá el fuego, tapá y dejá reposar hasta que se enfríe. Colá el líquido y colocá la preparación en un frasco o atomizador.

Cómo usarlo en casa

El líquido resultante puede usarse de distintas maneras:

Rociado en ambientes, cortinas o marcos de ventanas

Aplicado en la piel (probando antes en una zona pequeña)

Colocado en recipientes abiertos cerca de puertas o balcones

No reemplaza a los repelentes industriales en situaciones de alta exposición, pero funciona muy bien como complemento diario y para espacios interiores.