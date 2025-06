Se supo que el papa León XIV tiene un vínculo con Madonna.

La reciente elección de Robert Francis Prevost como papa León XIV sigue dando que hablar. A semanas de su nombramiento como nuevo líder de la Iglesia Católica, una investigación de The New York Times reveló un dato inesperado que sacudió al Vaticano y generó furor en redes sociales: el Sumo Pontífice está emparentado con Madonna.

El hallazgo, a cargo del prestigioso genealogista Henry Louis Gates Jr., reveló que León XIV es primo noveno no solo de la Reina del Pop, sino también de otras celebridades como Justin Bieber, Angelina Jolie, Justin Trudeau y hasta Hillary Clinton. Todos ellos comparten un ancestro materno que vivió en el siglo XVI.

El dato no pasó desapercibido, sobre todo porque Madonna fue históricamente una figura polémica frente a la Iglesia. Desde que lanzó el videoclip de Like a Prayer en 1989, en el que besa a un Jesús negro, el Vaticano la marcó como una provocadora, e incluso fue excomulgada en tres oportunidades. Sin embargo, en 2022, la artista intentó reconciliarse con la institución: “Fui excomulgada tres veces. No me parece justo”, escribió en X (exTwitter), pidiéndole al Papa Francisco una reunión privada que nunca ocurrió. Ahora, con un Papa “pariente”, muchos se preguntan si le abrirán las puertas de la Santa Sede.

Más allá de los famosos en su árbol familiar, el linaje del papa León XIV sorprendió también por su diversidad. El informe revela que tiene antepasados afroamericanos y raíces en Francia, Italia, España, Estados Unidos, Haití, Guadalupe, Canadá, Cuba y Bolivia. Entre ellos se destacan figuras históricas como Charles Louis Boucher de Grandpré, comandante en la Guerra de Independencia de EE.UU., y Antonio José de Sucre, héroe de la Batalla de Ayacucho y primer presidente constitucional de Bolivia.

El papa León XIV dice a los judíos que quiere reforzar el diálogo

El papa León XIV ha manifestado a las comunidades judías del mundo su deseo de reforzar el diálogo de la Iglesia católica romana con ellas, en un mensaje que llega tras el deterioro de las relaciones entre el Vaticano e Israel a causa de la guerra de Gaza.

El primer papa nacido en Estados Unidos envió una carta al rabino Noam Marans, director de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Estadounidense, quien la publicó en la red social X. "Confiando en la asistencia del Todopoderoso, me comprometo a continuar y fortalecer el diálogo y la cooperación de la Iglesia con el pueblo judío en el espíritu de la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II", dijo León en la carta.

Nostra Aetate fue un documento histórico del Concilio de 1962-1965 que repudiaba el concepto de culpa colectiva judía por la muerte de Jesús e instaba al diálogo con las religiones no cristianas.

El breve documento revolucionó las relaciones católicas con los judíos tras siglos de persecución y desconfianza. El diálogo que siguió durante las dos décadas siguientes hizo posible que el papa Juan Pablo II se convirtiera en el primer pontífice en visitar una sinagoga, pronunciando un discurso en el templo principal de Roma en 1986, donde llamó a los judíos "nuestros queridos hermanos mayores".

Tras años de relaciones a menudo tensas, el Vaticano e Israel firmaron un "acuerdo fundamental" en 1993 e intercambiaron embajadores de pleno derecho al año siguiente.