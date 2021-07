Liquidaron al jurado de La Voz Argentina por no elegir a una participante que cantó Valeria Lynch

Se acerca el final de las audiciones a ciegas y los coaches están cada vez más indecisos. Tanto que en redes sociales los destrozaron por no elegir a una participante que se presentó con un hit de Valeria Lynch.

Los coaches de La Voz Argentina no la eligieron y en Twitter los fulminaron

Se acerca el final de la primera etapa de La Voz Argentina, pero al finalizar la semana no todas fueron buenas noticias para Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y, especialmente, Ricardo Montaner. Los usuarios de Twitter atacaron sin piedad a los coaches del certamen luego de que dejaran ir a Noelia Bízzera, una cantante y emprendedora santafesina que se presentó con el clásico de Valeria Lynch "Señor Amante".

El talent show que llegó a puro éxito a la pantalla de Telefe no quedó afuera de las críticas por razones que van desde la aparición de participantes familiares o amigos de famosos hasta lo sucedido en su edición del jueves cuando dejaron afuera de la competencia a Noelia Bízzera, una cantante de 33 años de Firmat, Santa Fe.

Luego de entonar con su poderosa voz "Señor Amante", de Valeria Lynch, la joven se encontró con que ninguno de los miembros del jurado presionó el botón rojo para convocarla. Ricky Montaner se sinceró y aclaró: "Siento que no nos dimos vuelta porque otros coaches podrían ayudar más a tu estilo de voz y tu estilo de artista". "Me pasó algo muy parecido, siento que no tengo para aportar a una voz tan potente", agregó Lali.

En contrapartida, Ricardo Montaner no tuvo consideraciones y lanzó: "Los tiempos van cambiando y la música va evolucionando. Las actuaciones son muy distintas a cómo eran 20 ó 30 años atrás. Tú haces alarde del vibrato porque lo tienes, pero hoy en día no es un recurso que se deba utilizar". Sin saberlo, la devolución del intérprete de "Cachita" enfureció a cientos de usuarios de Twitter.

Las reacciones en Twitter contra los coaches de La Voz Argentina

Más allá de que con su historia Noelia cautivó el corazón de los televidentes, su apasionada versión de "Señor Amante" desató el clamor de los usuarios de la red social del pajarito que no tardaron en demostrar su enojo con un jurado que dio razones muy poco convincentes para justificar su desaire con la cantante oriunda de Santa Fe.