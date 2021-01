Antonio Laje destrozó a Fernán Quirós

La campaña de vacunación contra el coronavirus arrancó en todo el mundo. La esperanza de terminar con la pandemia cada día está más cerca y los gobiernos del mundo negocian para obtener las dosis necesarias lo más rápido posible. Sin embargo, no todos parecen tan entusiasmados frente a la idea.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Quirós, estuvo en Intratables para despejar dudas frente al rebrote de Covid-19 y el desarrollo de la vacunación en Argentina. Pero cuando le preguntaron si aconsejaría darse la vacuna a una paciente, sin importar la marca y en un escenario donde éstas sobran, el funcionario se mostró dubitativo y esto enojó a Antonio Laje.

"Extrañísima la respuesta. Lo que plantea Fabián (Domán, conductor de Intratables) es un escenario en el que están todas las vacunas y que hay vacunas. La verdad, lo que nos están diciendo, es que hay que vacunarse. Lo que hubiera esperado es que obviamente hay que vacunarse. Y si hay vacunas, primero serán los de riesgo, lo que vos quieras, la respuesta inmediata es 'si, hay que vacunarse', expresó furioso el conductor de Buenos Días América.

Y sintetizó la sensación que le dejaron las palabras del Ministro: "Me parece que está más por 'no, no te vacunes' que por la vacunación. Nosotros no somos médicos. Suponemos y nos están diciendo sistemáticamente por todos lados que la única solución es vacunarse, y el planteo que hace Quirós termina siendo muy extraño".

Antonio Laje lanzó una fake news en vivo y Cristóbal López lo destrozó

El conductor dio información sobre Cristóbal López que rápidamente fue desarmada por el mismo empresario en las redes sociales, más específicamente en Twitter, donde se generó un ataque masivo contra el conductor de Buenos días, América Sucede que tras el descargo, los usuarios no se quedaron callados y apuntaron sin piedad.

"Hola @lajeantonio dijiste hoy que somos dueños de Autonomy y representantes de Bombardier: es falso, solo fuimos clientes de ambas empresas. Pedile a quienes te pasaron la información que la chequeen antes porque ponen en duda tu prestigio como periodista ante la opinión pública", lanzó López, apuntando directamente contra Antonio Laje.