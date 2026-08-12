Un gran jurado de Los Ángeles imputa a Nick Reiner por el asesinato de sus padres

FOTO DE ARCHIVO: Nick Reiner comparece ante el juez por el asesinato de sus padres

Un gran jurado ha imputado a Nick Reiner por la muerte a ‌puñaladas de sus padres, ‌el cineasta de Hollywood Rob Reiner y la productora Michele Reiner, ocurrida en diciembre, y ha añadido la circunstancia agravante de haber actuado al acecho, informaron el miércoles los fiscales.

Nick Reiner se declaró inocente de dos cargos de asesinato con circunstancias ​agravantes de homicidio ⁠múltiple, emboscada y uso de un "arma peligrosa y ‌letal, un cuchillo", según un comunicado de ⁠la Fiscalía del Condado de ⁠Los Ángeles. Estas circunstancias agravantes le hacen susceptible de ser condenado a la pena de muerte si la ⁠fiscalía decide solicitarla.

Reiner, de 32 años, que ​permanece encarcelado sin fianza desde su ‌detención en diciembre, ya ‌se había declarado inocente de los cargos de ⁠asesinato en febrero. Rob Reiner, de 78 años, y Michele Reiner, de 70, fueron hallados muertos a puñaladas en su domicilio del acaudalado barrio de ​Brentwood, ‌en uno de los casos de homicidio de famosos más impactantes de la historia de Los Ángeles.

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La acusación formal del gran jurado, dictada el 20 de julio, sustituye a ⁠los cargos anteriores y permite a la fiscalía ir a juicio sin tener que presentar sus argumentos en público en una vista preliminar.

"Esperamos que el hecho de que un gran jurado haya dictado una acusación formal en este caso nos acerque un paso más al ‌juicio y a que se haga justicia", declaró el fiscal del distrito Nathan Hochman en un comunicado.

Nick Reiner, el hijo mediano de los tres que tenía la pareja, había reconocido haber luchado durante años contra ‌el abuso de sustancias.

Rob Reiner saltó a la fama como coprotagonista de la exitosa serie cómica de los años ‌70 "All in ⁠the Family" y, posteriormente, dirigió películas como "Cuando Harry conoció a Sally", "This Is Spinal Tap" ​y "La princesa prometida".

La vista previa al juicio está prevista para el 15 de septiembre.

(Reportaje de Lisa RichwineEdición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas)