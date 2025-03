Se cayó X, ex Twitter: los motivos de la caída de la plataforma de Elon Musk

La plataforma X, antes conocida como Twitter, se cayó y sorprendió a sus seguidores.

Durante la tarde del viernes 28 de marzo de 2025, los usuarios de X, anteriormente conocida como Twitter, reportaron fallas en su funcionamiento. De este modo, una de las plataformas más populares de las redes sociales, que fue adquirida por Elon Musk hace aproximadamente tres años, se frenó momentáneamente.

Rápidamente, los usuarios de X marcharon a las plataformas de búsqueda en internet para saber cuáles fueron los motivos de la caída. Si bien no se expresaron oficialmente sobre este asunto, lo cierto es que todo parece indicar que se trató de una falla técnica que derivó en la pausa de esta herramienta.

La caída de X duró apenas unos minutos, pero se hizo notar pues son millones los usuarios que interactúan dentro de esta red social alrededor del mundo. Así las cosas, el ex Twitter ahora funciona con normalidad, pasadas las 16 horas del viernes.

Hace pocas semanas también se cayó Twitter

Elon Musk explicó que la interrupción global de X (anteriormente Twitter) fue el resultado de un "ciberataque masivo" el 10 de marzo de 2025. En su cuenta oficial, Musk afirmó: “Nos atacan todos los días, pero este fue particularmente grande. Un grupo coordinado de personas y/o un país están detrás de esto". Durante el incidente, la plataforma experimentó serias dificultades, con servicios que fallaban intermitentemente.

Usuarios de todo el mundo informaron problemas al intentar acceder a sus cuentas, publicar o visualizar contenido. Según los datos de Downdetector, en Estados Unidos se superaron los 40.000 reportes, mientras que en el Reino Unido se alcanzaron más de 10.800 quejas.

No obstante, el impacto de la caída no fue únicamente técnico. Mientras millones de personas intentaban, en vano, refrescar la página, las críticas y burlas hacia Musk se multiplicaron en otras plataformas sociales. Pese a que recuperar el dominio de la red, deste el ataque cibernético no volvió a funcionar en óptimas condiciones y aún se informan fallas en diferentes partes del mundo. Pese a que Elon Musk puso un comuicado explica ndo lo ocurrido, se espera que se explaye en las próximas horas si el sitio no se recompone.