Mini Néstor: el joven que se volvió viral en redes por su parecido a Kirchner

El joven estaba en el acto de apoyo a Cristina en la puerta del Congreso tras su descargo por las acusaciones recibidas por parte del fiscal Luciani. El estudiante de derecho llamó la atención de todos en las redes por su insólito parecido a Néstor Kirchner.

Twitter se llenó de comentarios sobre un joven que acudió al Congreso para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en su transmisión en vivo como defensa por las acusaciones recibidas por el fiscal Diego Luciani. El manifestante fue apodado como el "Mini Néstor" por su inusitado parecido al expresidente Néstor Kirchner.

El joven mostró su admiración por la actual Vicepresidenta de La Nación en diálogo con C5N: "Justamente esto que digo, diciéndoles a los fiscales 'che, vayan de nuevo' porque literalmente hay un montón de cuestiones jurídicas que, como estudio derecho, las veo en las aulas y no puedo creerlo", soltó sobre su parecer ante la importancia de las declaraciones de Cristina en su discurso.

"Es una genia, es lo más grande que hay. Cuando salió, no se me paraban de caer las lágrimas, ya no tengo casi ni voz por estar a los gritos diciéndole lo que uno siente: que la ama y que representa lo que uno piensa y quiere para el país. Lo bien que le haría a Argentina que se la escuche más a ella porque realmente representa lo que pensamos", concluyó su descargo el estudiante.

La reacción de la gente en Twitter ante el parecido del joven con Néstor Kirchner

Muchos usuarios de redes mostraron su sorpresa por las similitudes entre la fisionomía del joven con la del expresidente, mientras que otros lanzaron ingeniosos chistes al respecto para ser fiel al espíritu sarcástico de la "red social del pajarito".